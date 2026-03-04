ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

北陸初のバンタイプ給水車、福井県あわら市が導入…狭い生活道路でも迅速給水可能に

北陸初のバンタイプ給水車を福井県あわら市が導入
  • 北陸初のバンタイプ給水車を福井県あわら市が導入
  • 北陸初のバンタイプ給水車を福井県あわら市が導入
  • 北陸初のバンタイプ給水車を福井県あわら市が導入

福井県あわら市は、狭い生活道路でも迅速に走行できる「バンタイプ車両一体型給水車」を導入した。同タイプの給水車導入は北陸で初めてとなる。

【画像全3枚】

2024年能登半島地震の経験を踏まえ、災害時の飲料水・生活用水の確保体制を見直し、市民の安全を守るための防災力強化を進めている。

本給水車は、普通自動車第一種免許で運転でき、トラック型に比べて小回りが利くため、住宅密集地などアクセスが難しい地域でも、より迅速な給水活動が可能となる。

能登半島地震において、断水の長期化や道路寸断が発生し、迅速な給水活動の重要性が改めて認識された。特に、市街地の細い道路では、トラック型給水車は入りづらいため、より小回りが利く車両が求められていた。

これらの課題を解決するため、全国的にも導入事例が少ないバンタイプ車両一体型給水車を配備した。日産『キャラバン』がベース。

車両の寸法は全長5080mm、全幅1710mm、全高2280mm。車型はバン(箱型)で、四輪駆動、AT変速機を搭載している。車両総重量は3500kg未満で、普通自動車第一種運転免許に対応する。

タンク容量は1000リットル。契約金額は1929万4000円で、うち国費が2分の1となっている。

主な活用用途は、災害発生時の飲料水・生活用水の供給、指定避難所等への迅速な給水支援、防災訓練や地域イベントへの出動、市民の防災意識向上への活用となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

日産 キャラバン

防災

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES