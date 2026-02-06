カーメイト、日産『キャラバン』向け収納トレーやモールパネルなど4製品を発売

カー用品メーカー・カーメイトから、日産『キャラバン』向け収納アイテム「オンダッシュトレー」「センターコンソールトレー」「モールパネル」の計3製品が発売中。価格はいずれもオープンでECサイト専売品、購入は公式オンラインストアおよび各種ECサイトより。

【画像】日産 キャラバン用収納アイテム4製品

今回発売の製品は、いずれも適合車種がE26系キャラバン/NV350キャラバン（2012年6月～）の右ハンドル車となっている。

カーメイトが日産『キャラバン』向け収納トレーやモールパネルなど4製品を発売

オンダッシュトレーは、ダッシュボード上の凹みに収まる設計で、内寸は約350×180mmのワイドサイズ。ティッシュボックスやA4サイズのバインダー、書類などを整理できる。マット黒色とシボ加工で車内に調和するデザインとし、滑り止め効果のあるシリコン素材を採用した。耐熱性があり夏場の高温でも変形しにくい。接着剤や両面テープは不要で、ダッシュボード形状に合わせて置くだけで設置できる。汚れた際は水洗いで滑り止め効果が回復する。

キャラバン専用 センターコンソールトレー

センターコンソールトレーは、センターコンソールのアームレスト間の凹みに合わせた設計。内寸約200×160mmの小物置きスペースで、スマートフォンや財布、チケット、電子タバコなどの一時置きに適している。シリコン素材で小物が滑りにくい仕様だ。キャラバンのマルチコンソール仕様車専用品。

キャラバン専用 モールパネル

モールパネルは、左側後輪タイヤハウス上のデッドスペースを収納に変える製品。タイヤハウス上のユーティリティナットを使用するため車体加工は不要で、プラスドライバーのみで約5分で取り付けられる。MOLLE（モール）システムに対応し、凹凸のある構造でベルトを通しやすく、モール対応アイテムを自在に取り付けられる。4種類の専用アタッチメントが各3個ずつ付属し、工具や小物、バッグ等を掛けることができる。強度の高いABS樹脂を採用し、軽量かつ高い耐久性を実現した。一度装着した後は、工具なしでパネルの着脱が可能だ。「バンタイプ車両」かつ、グレード名に「プレミアムGX」もしくは「AUTECH」が含まれるグレード専用品。

ドリンクホルダー キャラバン/NV350用 運転席用

また、2月10日からは全国のカー用品量販店などで、「ドリンクホルダー キャラバン/NV350用 運転席用」の販売も開始される。価格はオープン。

ドリンクホルダーは、黒色とツヤのある仕上げで高級感を演出。ホルダーの位置はウィンカーレバーとの干渉を考慮しており、運転中の操作を妨げない。缶コーヒーなどの細い缶から600mlなどの大容量ペットボトルまで対応する。直径または対角の長さが52から72mm、重さ600gまでの飲料容器に対応している。