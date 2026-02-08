ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱自動車、新型商用車『ヴァーサ バン』をフィリピンで発売…日産『キャラバン』のOEM

三菱自動車は2月6日、新型商用車『ヴァーサ バン』をフィリピンで発売した。日産自動車から、『キャラバン』のOEM供給を受ける。

ヴァーサ バンは、5列シート・最大15人乗りで人員輸送に適したゆとりある室内空間を実現し、送迎バスを含む幅広い商用利用を想定している。2.5L直列4気筒ディーゼルエンジンを搭載し、発進直後から力強いトルクを引き出し、多人数乗車時や登坂路においても余裕のある走行性能を実現する。

本モデルの導入により、三菱自動車のフィリピンにおける商用車ラインアップを拡充し、既存モデル『L300』とあわせて顧客のニーズに応えていく。

アライアンスパートナーである日産とは、グローバルにおいて次世代ピックアップの共同開発や生産、電動車協業・事業拡大などの検討を進めている。その一環として、今回のフィリピンにおけるヴァーサ バンの日産からのOEM供給が実現した。

三菱自動車は、日産の北米向け『ローグ プラグインハイブリッド』やオセアニア向け『ナバラ』の供給を直近で開始しているほか、フィリピン市場では2022年より『リヴィナ』を供給しており、商品補完と地域事業の強化に向けた協業を着実に進めている。

これらの取り組みにより、日産、三菱自動車ともに工場稼働率を向上し、モデルラインアップを補完するなど、双方にとって意義のある関係を構築する。また、三菱自動車は日産より新型『リーフ』派生の電気自動車のOEM供給を受け、2026年後半に北米市場へ投入する。

三菱自動車は今後もさまざまなパートナーシップを通じ、商品ラインアップの拡充、各地域事業の強化及び収益化に向け、順次取り組みを加速していく。

《森脇稔》

