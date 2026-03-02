ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

三菱『デリカD：6』の開発が再開されたとの情報が…2月のスクープ記事ベスト5

三菱 デリカ D：6 予想CG
  • 三菱 デリカ D：6 予想CG
  • メルセデスAMG GT SUV 市販型プロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • メルセデスAMG S63 改良新型のプロトタイプ
  • レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ

1月に公開された新型車スクープの記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。2月は、三菱のロングセラーミニバン、『デリカD：5』後継モデルとなる『デリカD：6』の最新情報と予想デザインが1位となりました。

【画像】首位は三菱の新型『デリカD：6』…2月のスクープ記事ベスト5

1位）三菱 デリカD：5 販売好調の裏で、次期型『D：6』の開発着々…最終デザインをプレビュー
https://response.jp/article/2026/02/22/407739.html

三菱自動車の人気のクロスオーバーミニバン、『デリカD：5』後継モデルとなる『デリカD：6』の最新情報を入手、それをもとに量産型デザインをデジタルプレビューしよう。

メルセデスAMG GT SUV 市販型プロトタイプメルセデスAMG GT SUV 市販型プロトタイプ

2位）「市場に敵はいない」メルセデスAMG初のSUV、2026年夏デビューへ
https://response.jp/article/2026/02/20/407666.html

メルセデスAMGは、自社製品を開発することはあまりなく、通常はメルセデスベンツのラインナップを改造することが多い。『GT』スポーツクーペが数少ない例外で、メルセデスベンツ仕様がなくなってメルセデスAMG専用車種になった『SL』ロードスターもあるが、基本的にメルセデスベンツのラインアップから大きく逸脱しない。しかし、AMGエレクトリック・アーキテクチャー（AMG.EA）プラットフォームの登場で状況は一変する。

フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプフォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ

3位）“車内泊の王様”、フォルクスワーゲン『T7カリフォルニア』新型が準備中！
https://response.jp/article/2026/02/06/407072.html

フォルクスワーゲン（VW）のマルチバン、T7『カリフォルニア』改良新型プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えるとともに、最新情報を入手した。

メルセデスAMG S63 改良新型のプロトタイプメルセデスAMG S63 改良新型のプロトタイプ

4位）脅威の性能！ メルセデスベンツ Sクラス 新型、発表前の最強AMG「S63」を捕捉
https://response.jp/article/2026/02/04/406961.html

メルセデスベンツは、フラッグシップサルーン『Sクラス』改良新型を発表した。そのクラス最強モデルとなるメルセデスAMG『S63』は発表前だが、市販型プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えるとともに、内部を激写した。

レンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプレンジローバー ヴェラール 後継EVのプロトタイプ

5位）SUVなのにスーパーカーばりのルーフライン！ レンジローバー『ヴェラール』後継の見どころは
https://response.jp/article/2026/02/24/407769.html

ランドローバーは現在、スタイリッシュ・クロスオーバーSUV『レンジローバー・ヴェラール』後継EVを開発中だ。その最新プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えた！

《大矢根洋》

