"車内泊の王様"、フォルクスワーゲン『T7カリフォルニア』新型が準備中！

フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  • フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ
  フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ

フォルクスワーゲン（VW）のマルチバン、T7『カリフォルニア』改良新型プロトタイプをスクープ班のカメラが捉えるとともに、最新情報を入手した。

【画像】フォルクスワーゲン『T7カリフォルニア』のプロトタイプ

◆キング・オブ・キャンパー

T7マルチバンは2021年に導入され、続いてカリフォルニア仕様が2024年に発売された。カリフォルニアは日本未導入なので馴染みは薄いかも知れないが、「泊まれること」を前面に出し、とくに米国では「キング・オブ・キャンパー」として人気を博している。

現行のVWカリフォルニアが登場してからまだそれほど時間が経っていないが、ベースとなっている標準モデルのマルチバンは2021年モデルイヤー登場なので、キャンピングカー仕様もそろそろ刷新されると見られる。

◆より現代的な雰囲気に

改良新型では、外観が大幅に変更されることはないものの、より現代的な雰囲気を醸し出すための微妙なアップデートがいくつか予定されているようだ。

プロトタイプは、一見しただけでは現行モデルと見間違える。しかしよく見ると、フロントエンドはボディカラーのテープで丁寧に覆われており、グリルとヘッドライトのデザイン変更が隠されている。

フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ

ヘッドライトはお馴染みの形状を保っているが、新設計され、ライトシグネチャーが異なり、ヘッドライトとライトの間にはLEDライトバーが伸びるはずだ。このプロトタイプは現行モデルと同じバンパーユニットを搭載しているが、生産モデルでは新しいバンパーが予想されている。

リアセクションは、全体的なデザインは既存のカリフォルニアとほぼ同じで、これは賢明な選択だろう。生産モデルでは、テールライトが若干改良されることが濃厚だ。

フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ フォルクスワーゲン T7カリフォルニア 改良新型のプロトタイプ

◆「マトリックス4」採用

インテリアのアップデートも予定されている。カリフォルニアには、ChatGPT機能と大型の独立型ディスプレイを備えた、VW最新のモジュラーインフォテインメント「マトリックス4」（MIB4）システムが搭載される。ただ、歓迎されるニュースばかりではない。 広く批判されているタッチセンサー式温度スライダーが、パッケージの一部として維持されるようなのだ。

新しいスクリーン以外にも、高品質の素材、アンビエントライトの増設、電源コンセントの追加など、アップグレードが期待される。また、収納ソリューションも見直され、小物入れやコンパートメントのレイアウトが改良され、日常的な使い勝手を向上させる可能性がある。

◆パワートレインは小変更

パワートレインに関しては、2026年11月29日に施行されるユーロ7規制に適合するように改良されることは分かっているが、それ以上の大きな変更は計画されていないとみられる。

エンジンラインナップは、2.0リットルTDIディーゼル、2.0リットルTSIガソリン、そして19.7kWhバッテリーを搭載した1.5リットル・プラグインハイブリッドが引き続き提供されるだろう。プラグインハイブリッドはシステム最高出力241psを発生し、電気のみでの航続は100km以上に達する可能性がある。

《APOLLO NEWS SERVICE》

