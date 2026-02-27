ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

新潟県最大級に拡大「新潟キャンピングカー&OUTDOOR EXPO 2026」、4月18日・19日に朱鷺メッセで初開催へ

北信越キャンピングカー&アウトドアショー2025開催時の様子
  • 「新潟・燕三条アウトドアEXPO」開催時の様子

新潟キャンピングカー&OUTDOOR EXPO実行委員会は、4月18日と19日の2日間、朱鷺メッセ（新潟市中央区）展示ホールで「新潟キャンピングカー&OUTDOOR EXPO 2026」を開催する。

【画像】北信越キャンピングカー&アウトドアショー2025の様子

同イベントは、2025年に長岡市で開催され1万人以上を動員した「北信越キャンピングカー&アウトドアショー2025」と、3年ぶりに復活する「新潟・燕三条アウトドアEXPO」を統合した新生大型イベントだ。展示面積は約7800平方メートルで、新潟県最大級のキャンピングカーイベントとしてさらにスケールアップする。

会場では、最新モデルのキャンピングカーをはじめ、日本全国から人気のキャンピングカーや専用パーツが集結する。アウトドアギアやキャンプ用品、体験型展示など多彩なコンテンツが用意され、初心者からベテランユーザーまでキャンピングカーとアウトドアの魅力を横断的に体感できる構成となっている。

OUTDOOR LIFE STORE WESTが主催する「新潟・燕三条アウトドアEXPO」との融合により、ものづくりの技術力とアウトドア文化を融合した展示も展開される予定だ。人気のアウトドアグッズに加え、会場でお披露目となる最新のアウトドア製品も登場する。

会場内ではステージイベントも実施予定で、アウトドアの楽しみ方を紹介するトークショーや、豪華景品がもらえる参加型企画など、幅広い世代が楽しめるコンテンツを企画している。出演者や詳細内容は公式サイトおよびSNSで順次発表される。

開催時間は両日とも10時から17時まで。入場料は当日券が800円、前売券が600円で、中学生以下は入場無料となる。ペット同伴での入場も可能で、ペット1頭につき500円のペットケア費が必要だ。障がい者手帳提示で本人および付添人1名が無料となる。チケットは公式サイトから購入できる。

