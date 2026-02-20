ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

訪日客のキャンピングカー利用急増、広島拠点をリニューアル…ジャパンキャンピングカーレンタルセンター

訪日客のキャンピングカー利用急増、広島拠点をリニューアル…ジャパンキャンピングカーレンタルセンター
  • 訪日客のキャンピングカー利用急増、広島拠点をリニューアル…ジャパンキャンピングカーレンタルセンター
  • 訪日客のキャンピングカー利用急増、広島拠点をリニューアル…ジャパンキャンピングカーレンタルセンター

キャンピングカー株式会社は、訪日外国人旅行者によるキャンピングカー利用の拡大を背景に、営業所間のワンウェイレンタル体制を強化する。

【画像全2枚】

その戦略拠点として、広島キャンピングカーレンタルセンターを2月18日にリニューアルオープンした。

同社が運営する日本最大級のキャンピングカーレンタル事業「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」におけるワンウェイレンタル利用件数は、前年同期比約3.5倍に増加した。訪日利用者の中で、都市間を縦断する長距離利用が伸長している。

キャンピングカーは宿泊と移動を一体化できるため、地方部を含めた柔軟な旅程設計が可能だ。訪日客の中には、東京を起点に富士山・京都・瀬戸内エリアを経由し、西日本へと縦断する旅程を組むケースも増えている。鉄道中心の観光動線に加え、「線でつなぐ旅」という新たな選択肢が広がりつつある。

こうした動向を背景に、同社では全国に広がる営業所ネットワークを活かし、営業所間ワンウェイレンタルの運用を強化した。東京でレンタルし、広島で返却する長距離ルートの利便性を高めることで、都市間移動を組み込んだ周遊型旅行に対応する。広島拠点は西日本周遊の起点・終点としての機能を拡充する。

リニューアルにあわせ、軽キャンピングカー「Happy1 Premium」を導入した。軽自動車ベースのコンパクト設計で、日本の道路事情に適応しやすい仕様となっている。大人2名が就寝可能なスペースとキッチン機能を備え、最大4名まで乗車可能。少人数での周遊旅行ニーズに対応する。

同社は今回の体制強化により、「車で巡る日本」という新たな旅のスタイルを提案している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

レンタカー

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES