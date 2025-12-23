ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

"秘密基地"軽キャンパーが主役に…キャンピングカー人気ランキング　11月

国内最大級のキャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」を運営するキャンピングカー株式会社は12月23日、11月の「キャンピングカー人気ランキング」を発表した。総合1位は、軽キャンパー「バグトラック・パネルバン」だった。

【画像全9枚】

ランキングは、サイトに登録されている850台以上のキャンピングカーを対象に、当月の閲覧数を集計したもの。

11月のランキングでは、軽自動車ベースのモデルやコンパクトなバンコンバージョンが上位を占め、車中泊ニーズの変化が鮮明となった。トップ10のうち半数を軽キャンパーが占めており、日常使いと両立できる手軽さや機動力が支持されていることがうかがえる。

ランキング結果についてキャンピングカー株式会社は、キャンピングカー市場の価値観が「大きくて豪華な移動する家」から、「最小限のサイズで趣味性と快適性を確保する空間」へ移行していると分析する。

11月のランキングの特徴としては、軽キャンパーの存在感拡大、独自デザインや世界観への関心の高まり、二人旅など用途を絞った居住性能の最適化、の3点が挙げられた。特に1位のバグトラックに代表されるように、「秘密基地」のような個性的な空間づくりが評価されている点が特徴だ。

●11月のキャンピングカー人気ランキング

1位：CAR FACTORY TARBOW『バグトラック・パネルバン』（軽キャンパー）
2位：JPスター『DISCOVERY 1』（キャブコン）
3位：キャンパー厚木『Puppy Fullhouse』（キャブコン）
4位：バンショップミカミ『CORO』（キャンピングトレーラー）
5位：OMC『narrow銀河』（バンコン）
6位：JPスター『Happy 1 premium』（軽キャブコン）
7位：輪栄プロダクト『マイクロバカンチェスふたり旅』（軽キャンパー）
8位：ホワイトハウス キャンパー『N-VAN コンポ』（軽キャンパー）
9位：かーいんてりあ高橋『プリウスリラックスキャビン』【生産休止中】
10位：トヨタモビリティ神奈川『キャンパーアルトピアーノミニ』（軽キャンパー）

●キャンピングカー比較ナビについて

キャンピングカー比較ナビは、キャンピングカー株式会社が運営する日本最大級の比較サイトだ。国内外850台以上のキャンピングカーを対象に、価格や車両サイズ、就寝人数、オプション装備など約60項目で比較でき、一定期間の閲覧数を基に人気ランキングを公開している。

《高木啓》

