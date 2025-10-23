ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

市場が活況、注目1位はJP STAR『DISCOVERY 1』…キャンピングカー人気ランキング　9月

キャンピングカー株式会社は10月21日、9月の月間キャンピングカー人気ランキング（MVC：Most Valuable Campingcar）を発表した。1位はJP STARのキャブコン『DISCOVERY 1（ディスカバリーワン）』となった。

キャンピングカー株式会社が運営する「キャンピングカー比較ナビ」では、登録されている850台以上のキャンピングカーから2025年9月における閲覧数上位のランキングを集計、公開している。

国内のキャンピングカー市場は売上高で過去最高を更新し続けている。一部でベース車両の供給不足から新車の生産台数が減少したものの、それを補う形で中古車市場が前年比で大きく成長した。2025年秋には供給状況の改善とともに、新車・中古車ともに市場のさらなる活性化が期待される。

2025年9月のキャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10

［1位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン）　キャブコン
［2位］narrow銀河（ナローギンガ）　バンコン
［3位］バグトラック パネルバン（CAR FACTORY TARBOW）　軽キャンパー
［4位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン
［5位］CORO（コロ ）　キャンピングトレーラー
［6位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム）　軽キャンパー
［7位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ）　軽キャンパー
［8位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI　軽キャンパー
［9位］Rex690（レックス ロッピャクキュウジュウ）　 キャブコン
［10位］マイクロバカンチェス ふたり旅　軽キャンパー

《小國陽大》

