市場が活況、注目1位はJP STAR『DISCOVERY 1』…キャンピングカー人気ランキング　9月

キャンピングカー株式会社は10月21日、9月の月間キャンピングカー人気ランキング（MVC：Most Valuable Campingcar）を発表した。1位はJP STARのキャブコン『DISCOVERY 1（ディスカバリーワン）』となった。

【画像全6枚】

キャンピングカー株式会社が運営する「キャンピングカー比較ナビ」では、登録されている850台以上のキャンピングカーから2025年9月における閲覧数上位のランキングを集計、公開している。

国内のキャンピングカー市場は売上高で過去最高を更新し続けている。一部でベース車両の供給不足から新車の生産台数が減少したものの、それを補う形で中古車市場が前年比で大きく成長した。2025年秋には供給状況の改善とともに、新車・中古車ともに市場のさらなる活性化が期待される。

2025年9月のキャンピングカー閲覧総合ランキングトップ10

［1位］DISCOVERY 1（ディスカバリーワン） キャブコン

［2位］narrow銀河（ナローギンガ） バンコン

［3位］バグトラック パネルバン（CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー

［4位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス（パピィフルハウス） キャブコン

［5位］CORO（コロ ） キャンピングトレーラー

［6位］Happy 1 premium（ハッピーワンプレミアム） 軽キャンパー

［7位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO（エヌバン コンポ） 軽キャンパー

［8位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー

［9位］Rex690（レックス ロッピャクキュウジュウ） キャブコン

［10位］マイクロバカンチェス ふたり旅 軽キャンパー