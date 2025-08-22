定番のキャンピングカーに後付けエアコンが登場…キャンピングカーランキング　7月

キャンピングカー株式会社は 2025 年8月15日、7月の月間キャンピングカー人気ランキング(MVC)を発表した。月間MVCは同社が運営するキャンピングカーの情報サイト「キャンピングカー比較ナビ」内で人気のあるキャンピングカーの閲覧数をもとに集計されている。

7月のキャンピングカー人気ランキングTop10は以下の通り。

［1位］バグトラック・パネルバン（CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー

［2位］narrow銀河（OMC） バンコン

［3位］CORO（バンショップミカミ） キャンピングトレーラー

［4位］N-VAN COMPO（ホワイトハウス） 軽キャンパー

［5位］プリウス・リラックスキャビン（かーいんてりあ高橋） ※生産休止中

［6位］Happy 1 premium（JPスター） 軽キャンパー

［7位］DISCOVERY 1（JPスター） キャブコン

［8位］Puppy Fullhouse（キャンパー厚木） キャブコン

［9位］キャンパー・アルトピアーノ・ミニ（トヨタモビリティ神奈川） 軽キャンパー

［10位］N-BOXキャンパーNeo（ホワイトハウス） 軽キャンパー

7月の月間キャンピングカー人気ランキング

ランキングの常連「バグトラック パネルバン」がさらに進化した！？



昨年のキャンピングカー比較ナビオブザイヤーに輝いた不動の人気モデル「バグトラック パネルバン」。独創的な設計とコンパクトなボディで高い人気を持つモデルだが、待望のエアコン搭載オプションが新登場した。夏の快適性を向上させる工夫を紹介する。

これまでも天井・壁・床に標準で施された断熱処理により、高い快適性を誇っていたバグトラック パネルバン。しかし、近年の記録的な猛暑においては、その断熱性能だけでは限界があった。そこで新たにコンパクト、軽量なウィンドウエアコンが採用された。

バグトラック パネルバン

このオプションの最大の特徴は、ユーザーが季節や用途に応じて仕様を選べる「2Way方式」にある。エアコンとウインドウパネルをともに取り外し可能とすることで、夏はエアコンを装着し車内を冷却、冬はアクリル二重窓を装着し断熱しながら景色を楽しめるよう工夫されている。