ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

新型コンパクト電動SUV『A10』発表、航続500kmで世界市場にも投入へ…中国リープモーター

リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10
  • リープモーター A10

中国のEVメーカーのリープモーターは、新型コンパクト電動SUV『A10』を世界初公開した。グローバル市場では『B03X』の名称で展開される。

【画像】リープモーター A10

同社の新しいグローバルAプラットフォームを採用した初のモデルとなるA10は、「スマートプレミアム長距離SUV」として位置づけられる。リープモーターは、プレミアムは高価であるべき、小型車は低技術であるべき、コンパクトサイズは空間を犠牲にすべきという業界の3つのジレンマを打破することを目指している。

A10は全長4200mm超、全幅1800mm、全高1600mm、ホイールベース2600mm超のボディサイズを持つ。本格的なSUVの存在感と都市部での機動性を両立させた設計となっている。

最新のLEAPアーキテクチャを採用し、ドア・ツー・ドアの先進運転支援システム、AI搭載コックピット、車両ライフサイクル全体にわたるOTAアップデート機能を搭載する。超高密度LFPバッテリーにより、CLTC基準で最大500kmの航続距離を実現している。

エクステリアデザインは6色のグローバルカラー、18インチスポーツアルミホイール、セミ隠しドアハンドル、フローティングルーフ、感情的な「スマイル」ライティングシグネチャーを特徴とする。

ターゲット顧客は、日常通勤用の手頃でプレミアムなセカンドカーを求める合理的な顧客層、および安全性、空間、スマート技術を妥協することなく内燃機関のコンパクトカーからアップグレードを検討する初めてのEV購入者としている。

リープモーターは2015年に技術主導型のスマート電気自動車会社として設立された。創業者の朱江明氏は電子エンジニアで、30年以上の技術蓄積を持つ。中国浙江省杭州に本社を置き、スマート電気自動車の設計、研究開発、製造、運転支援、モーター電子制御、バッテリーシステム開発、クラウドベースのインターネット・オブ・ビークルソリューションを事業範囲とする。

技術ベースの企業として、リープモーターは3電システムやインテリジェントシステムを含む車両のコア部品を独自開発・製造している。自社開発・製造の割合は車両コストの65%を占め、業界初の8in1電動ドライブ、業界初の量産CTCバッテリーシャシー統合技術、業界初の「4in1」集中統合電子電気アーキテクチャなど、先進的なインテリジェント電動技術を次々と投入している。

2023年にステランティスグループがリープモーターに出資し、2024年5月初旬には両社が正式にリープモーター・インターナショナル合弁会社を設立し、国際市場の開拓を進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

SUV・クロスオーバー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

中国

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES