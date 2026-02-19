ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

長安汽車とCATL、ナトリウムイオン電池を量産車に世界初搭載…マイナス40度でも90%以上の容量を維持

長安汽車とCATLがナトリウムイオン電池を量産車に世界初搭載
中国の長安汽車は、CATLと共同で開発したナトリウムイオン電池を搭載する世界初の量産乗用車を発表した。2026年半ばまでに市場投入される予定だ。

CATLは長安汽車の独占的なナトリウムイオン電池戦略パートナーとして、先進的なナクストラ・ナトリウムイオン電池を、アバター、ディーパル、チーユアン、UNIを含む長安汽車の全ブランドに供給する。

CATLのナクストラ・ナトリウムイオン電池は、エネルギー密度が最大175Wh/kgに達し、量産品として現在の基準を確立している。先進的なセル・トゥ・パック・システムとインテリジェントBMSにより、純電気航続距離は400kmを超える。

ナトリウムイオンのサプライチェーンが進化するにつれ、純電気仕様で500kmから600km、レンジエクステンダーやハイブリッド仕様で300kmから400kmの航続距離が見込まれており、新エネルギー車市場の航続距離要件の50%以上をカバーする。

極寒環境でも信頼性の高い動作を実現し、マイナス30度では同等のリン酸鉄リチウム電池の約3倍の放電出力を発揮する。マイナス40度でも90%以上の容量を維持し、マイナス50度という低温でも安定した電力供給が可能だ。

圧壊、穿孔、切断などの過酷な条件下でテストされた結果、バッテリーは煙や火災を発生させず、電力供給を継続することが確認され、安全性と信頼性の新基準を確立した。

ナトリウムイオン電池は、豊富な原材料、極寒環境での高速性能、環境に優しい生産とリサイクルを提供し、サプライチェーンの多様化と炭素排出削減に貢献する。

プレシデンス・リサーチによると、世界のナトリウムイオン電池市場は2025年の13億9000万ドルから2034年には68億3000万ドルに成長すると予想されている。2026年は、この技術をより多くの車両と広範な市場に導入する重要な年になる見込みだ。

このエコシステムの拡大を支援するため、CATLのナトリウムイオン電池は複数の車両ブランドに深く適応できるよう設計されており、柔軟な統合と性能向上のバランスを取っている。同時に、CATLは2026年までに中国の140都市に3000カ所以上のチョコスワップ・バッテリー交換ステーションを開設する計画で、そのうち600カ所以上は寒冷な北部地域に設置され、全国のドライバーに迅速で信頼性の高いエネルギーアクセスを提供する。

CATLは2016年にナトリウムイオン研究を開始し、約30万個のテストセルを開発するために約100億元を投資した。20人の博士号取得者を含む300人以上の研究開発担当者を擁し、CATLは安全で高性能かつスケーラブルなナトリウムイオン電池の基盤を構築してきた。

技術革新と産業規模を組み合わせることで、CATLと長安汽車はナトリウムイオン電池を実験室での画期的成果から量産市場への採用へと移行させ、電動モビリティの実行可能な主流ソリューションとして確立している。

《森脇稔》

