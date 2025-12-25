ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ステランティスとCATL、欧州最先端のLFP電池ギガファクトリー着工…最大50GWhの生産能力

ステランティスとCATLが欧州最先端のLFP電池ギガファクトリーをスペインで着工
  • ステランティスとCATLが欧州最先端のLFP電池ギガファクトリーをスペインで着工
  • ステランティスとCATLが欧州最先端のLFP電池ギガファクトリーをスペインで着工

ステランティスとCATLの合弁会社、コンテンポラリー・スター・エナジーは、スペイン・サラゴサでリン酸鉄リチウム(LFP)電池ギガファクトリーの起工式を開催した。

【画像全2枚】

この工場は欧州で最も先進的な施設の一つとなる予定で、最大50GWhの生産能力を持つカーボンニュートラル工場として設計されている。式典では、2045年まで開封されないタイムカプセルが封印され、プロジェクトのビジョンと協力の精神を反映する品々や証言が収められた。

コンテンポラリー・スター・エナジーのアンディ・ウーCEOは「今日、私たちはギガファクトリーの礎石を据えるだけでなく、未来へのメッセージを送っている。それは、イノベーション、持続可能性、そして共有価値の創造への私たちのコミットメント」と述べた。

このギガファクトリーは、手頃な価格で持続可能な電動モビリティへの移行において重要な役割を果たし、ステランティスの戦略計画とCATLのグローバルビジョンを支える。

プロジェクトには、セル・トゥ・ボディ設計などの最先端技術が組み込まれており、セルを車両構造に直接統合することで効率性と安全性を向上させる。さらに、80%以上の再生可能エネルギー供給に依存し、インダストリー4.0基準を適用してインテリジェントで持続可能なプロセスを確保する。

最大41億ユーロの投資により、工場は4000人以上の直接雇用と数千人の間接雇用を創出し、サラゴサ、アラゴン、スペイン、そして欧州の経済を活性化する。このプロジェクトは欧州の電池バリューチェーンを強化し、地元の大学や研修センターとの協力を促進し、戦略的サプライヤーを誘致することで、この地域を電動モビリティにおけるイノベーションと競争力の拠点として確立する。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ステランティス

CATL

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES