ステランティスとCATL、欧州最先端のLFP電池ギガファクトリー着工…最大50GWhの生産能力

ステランティスとCATLの合弁会社、コンテンポラリー・スター・エナジーは、スペイン・サラゴサでリン酸鉄リチウム(LFP)電池ギガファクトリーの起工式を開催した。

【画像全2枚】

この工場は欧州で最も先進的な施設の一つとなる予定で、最大50GWhの生産能力を持つカーボンニュートラル工場として設計されている。式典では、2045年まで開封されないタイムカプセルが封印され、プロジェクトのビジョンと協力の精神を反映する品々や証言が収められた。

コンテンポラリー・スター・エナジーのアンディ・ウーCEOは「今日、私たちはギガファクトリーの礎石を据えるだけでなく、未来へのメッセージを送っている。それは、イノベーション、持続可能性、そして共有価値の創造への私たちのコミットメント」と述べた。

このギガファクトリーは、手頃な価格で持続可能な電動モビリティへの移行において重要な役割を果たし、ステランティスの戦略計画とCATLのグローバルビジョンを支える。

プロジェクトには、セル・トゥ・ボディ設計などの最先端技術が組み込まれており、セルを車両構造に直接統合することで効率性と安全性を向上させる。さらに、80%以上の再生可能エネルギー供給に依存し、インダストリー4.0基準を適用してインテリジェントで持続可能なプロセスを確保する。

最大41億ユーロの投資により、工場は4000人以上の直接雇用と数千人の間接雇用を創出し、サラゴサ、アラゴン、スペイン、そして欧州の経済を活性化する。このプロジェクトは欧州の電池バリューチェーンを強化し、地元の大学や研修センターとの協力を促進し、戦略的サプライヤーを誘致することで、この地域を電動モビリティにおけるイノベーションと競争力の拠点として確立する。