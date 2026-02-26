CATL、中国燃気と戦略協力協定を締結…新エネルギー分野で3つの重点領域

電池大手の寧徳時代（CATL)は、中国の都市ガス大手の中国燃気控股有限公司(中国燃気)と、戦略協力協定を正式に締結したと発表した。

両社は貯蔵エネルギー、バイオマスエネルギー、総合エネルギーサービスなどの分野で深い協力を展開し、国家の「双炭」(二酸化炭素排出量ピークアウトとカーボンニュートラル)戦略を共同で支援する。伝統的エネルギーと新エネルギーの融合による革新的な道を探る。

中燃能源管理公司の劉燿総経理と寧徳時代ゼロカーボンエネルギー事業部の蘭鋮輝副総裁が協定に署名し、中国燃気の劉明輝董事局主席と寧徳時代の曾毓群董事長兼CEOが立ち会った。

両社は3つの重点領域で全面的に取り組む。

貯蔵エネルギー領域では、2億人をカバーする中国燃気のエネルギーサービスネットワークを活用し、寧徳時代が工商業ユーザー側の貯蔵エネルギー配置の深度と広度を大幅に向上させ、より多くのグリーンエネルギープロジェクトの実施を支援する。

バイオマスエネルギー技術領域では、両社協力のバイオマス燃料モデルプロジェクトがすでに正式に着工している。稼働後は年間約4500万立方メートルの天然ガス代替が見込まれ、寧徳時代の産業チェーンにグリーンエネルギー保障を提供する。

総合エネルギーと電力サービス領域では、中国燃気の末端ユーザーリソースと寧徳時代のゼロカーボン技術を深く融合させ、分散型エネルギー集約、グリーン電力取引、バーチャル発電所などの革新的シーンを共同で開拓し、「ゼロカーボン経済特区」建設を推進する。

今後、両社は貯蔵エネルギーネットワークの共同構築、バイオマス燃料による代替、ゼロカーボン特区の共同創出を3つの支点として、プロジェクトの規模化を加速し、伝統的エネルギーと新エネルギーを「相互補完」から「融合」へと推進し、グローバルなカーボンニュートラル目標に貢献する。