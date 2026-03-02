自動車業界向けトレーサビリティ接続サービス、「booost ODS Connector」開始…Booost

Booostは、自動車・蓄電池トレーサビリティ推進センター(ABtC)への接続機能をバージョンアップするとともに、今後のOpen Data Spaces(ODS)の普及を見据えて「booost ODS Connector」としてリブランディングし、提供を開始した。

【画像全2枚】

自動車業界では、欧州電池規則対応をはじめ、カーボンニュートラル対応やサプライチェーン全体の透明性向上を目的に、企業横断でのトレーサビリティ基盤の整備が進んでいる。とりわけ、ABtCが提供するトレーサビリティサービスは、業界全体の取り組みを支える重要な役割を担っており、その仕様は継続的にアップデートされることから、同サービスと連携するシステム・アプリケーション側でも迅速な追随が求められている。

また、日本国内では経済産業省が推進するODSの発展が見込まれており、データ連携の高度化や国際接続性の向上が期待されている。こうした環境変化に対応し、自動車業界をはじめとした多くの企業が、同社の開発するサステナビリティERP「booost Sustainability」を通じて、企業横断のトレーサビリティ基盤と円滑に接続し、価値あるデータ活用を実現できるよう、同社は「booost ODS Connector」を強化し、提供を開始した。

今回、同社は以下の対応を実施している。サステナビリティERP「booost Sustainability」の製品カーボンフットプリント算定機能「booost PCF」に含まれていた、ABtCが提供するトレーサビリティサービス接続機能を個別サービス化し、「booost ODS Connector」へリブランディング。トレーサビリティサービスバージョンアップに対応し、「booost ODS Connector」のバージョンアップを実施。そして「booost ODS Connector」のプロダクト提供を開始した。

特に、各社の欧州電池規則対応を支援すべく、「booost Sustainability」の製品カーボンフットプリントの算定機能「booost PCF」や監査対応の機能「booost Data Governance」等と組み合わせ、自動車産業に特化したソリューションパッケージ「booost Automotive」としてサービス提供を行う。自社で製品カーボンフットプリントを算定されている企業で「booost ODS Connector」単体での機能提供を希望の場合も対応可能だ。

今後も、ABtCが提供するトレーサビリティサービスの機能改善に追随し、「booost ODS Connector」のバージョンアップを継続的に実施していく予定である。同社は、ABtC認証アプリケーションの運営企業として、自動車・製造サプライチェーン領域における脱炭素化と国際規制・開示制度への対応を並行して実現できる実務基盤の提供をさらに強化している。