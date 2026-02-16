ステランティス、カナダの電池合弁NextStar Energyの株式49%をLGエナジーソリューションに売却

LGエナジーソリューション、ステランティス、NextStar Energyは、LGエナジーソリューションがNextStar Energyの完全所有権を取得すると発表した。ステランティスが保有する49%の株式をLGエナジーソリューションに売却する。

NextStar Energyは2022年、両社の合弁事業としてカナダ・オンタリオ州ウィンザーに設立された。カナダ初の大規模バッテリー製造施設として、同国のバッテリー産業の基盤を構築してきた。

今回の所有権移転は、LGエナジーソリューションとステランティスの両株主による戦略的な決定である。NextStar Energyの経営陣との綿密な協議を経て、円滑な移行と長期的な成長見通しの強化を目指した。

新しい所有構造の下、NextStar EnergyはLGエナジーソリューションの技術力とグローバルな運営ノウハウを活用する。電気自動車向けに加え、エネルギー貯蔵システム(ESS)業界など、より幅広い顧客基盤にサービスを提供し、市場の状況や需要に機敏に対応して将来の成長機会を追求する。

ステランティスは引き続き顧客として、NextStar Energyからバッテリー製品を調達する。

NextStar Energyの施設は、カナダの先進製造業とクリーンエネルギー分野の要である。国内バッテリー生産を支え、北米のバッテリーサプライチェーンを強化し、カナダの長期的な産業競争力を支えている。これまでに50億カナダドル以上が投資され、1300人以上の従業員を雇用している。フル生産時には2500人の雇用を目指す。

NextStar Energyは今後も、自動車製造業や他の戦略的産業の進化するニーズに応える重要な能力を国内に確保することで、カナダと北米のバッテリー製造エコシステムの強化に重要な役割を果たす。

取引の完了には承認やその他の条件が必要となる。

LGエナジーソリューションは北米最大のバッテリー企業であり、最も多様な製造拠点を持つ。複数の顧客、用途、化学組成、形式にわたる。今回の買収完了後、同社は北米で4つの独立施設と4つの合弁施設を運営することになる。

世界のバッテリー市場が電気自動車を超えて、ESS、ロボティクス、都市航空モビリティ、船舶など多様な分野に拡大する中、LGエナジーソリューションは戦略的にポートフォリオを再調整し、運営効率を高めている。同社は電気自動車とエネルギー貯蔵システム間で生産能力を再配分し、新規投資を最小限に抑えながら世界中の既存生産ラインの活用を最大化している。この戦略的転換により、今年のグローバルESS生産能力を60GWh以上に増やすことを目指しており、この容量の50GWh以上が北米に集中する。