ダッジ『チャージャー』、新カスタムオプション発表…マッスルデザイン際立つ

ステランティスのダッジブランドは、『チャージャーScat Pack』と『チャージャーR/T』のSIXPACKパワードモデル向けに、2つの新しいカスタマイズオプションを米国で発表した。

【画像】ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

サテンブラックフードグラフィックとフラッツォグロゴをパターン化したデュアルストライプの2種類だ。

ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

新しい外観アップグレードは、SIXPACKパワードチャージャーの力強いパフォーマンスフードとモダンなワイドボディスタンスを引き立てながら、チャージャーマッスルカーの伝統的なデザインを称えるものとなっている。

サテンブラックフードグラフィックは、チャージャーの外装カラーに対して高コントラストのアクセントポイントを提供し、チャージャーの彫刻的なパワードームを強調する。サテンブラックグラフィックはフードの中央に配置され、独特のSIXPACKフードベゼルまで延びている。

ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

ダッジブランドの次世代車両の新しいシンボル、フラッツォグロゴを使用したサテンブラックフラッツォグデュアルストライプは、赤いトリムアクセントと各ストライプの内側を埋める独特の繰り返しフラッツォグロゴパターンで、チャージャーを他と一線を画すものにしている。

このストライプは、最初にチャージャーデイトナモデルに用意されたもので、ガラスルーフとスチールルーフの両方を装備したチャージャーモデルに対応している。フラッツォグデュアルストライプは、ガラスルーフ装備のチャージャーを通して見たときに乗員がフラッツォグパターンを見ることができるように特別に設計されている。

これら2つの新しいチャージャーオプションは、モパーを通じて、SIXPACKパワードチャージャー向けの外装およびパフォーマンスアクセサリーの充実したメニューに加わる。ボディサイドグラフィック、パフォーマンスキャットバックエキゾーストキット、ブライトペダルカバーなどが含まれる。

新しいサテンブラックフードグラフィックは、米国メーカー希望小売価格395ドルから注文可能で、SIXPACKパワードチャージャー向けフラッツォグデュアルストライプは希望小売価格1695ドルで選択可能だ。

ダッジチャージャーのマルチエネルギーラインナップは、内燃エンジンとバッテリー電気の両方のパワー、2ドアまたは4ドア、標準全輪駆動で利用可能だ。ラインナップには、550馬力ツインターボチャージャーSIXPACKパワードダッジチャージャーScat Pack(5万5000ドル以下で業界最強のパワーを持つ車両)、420馬力ツインターボSIXPACKパワードダッジチャージャーR/T(業界のマッスルカーの中で最も標準馬力が高い)、670馬力の全電動ダッジチャージャーデイトナScat Pack(世界最速かつ最強のマッスルカー)が含まれる。