ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ダッジ『チャージャー』、新カスタムオプション発表…マッスルデザイン際立つ

ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車
  • ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車
  • ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車
  • ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車
  • ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

ステランティスのダッジブランドは、『チャージャーScat Pack』と『チャージャーR/T』のSIXPACKパワードモデル向けに、2つの新しいカスタマイズオプションを米国で発表した。

【画像】ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

サテンブラックフードグラフィックとフラッツォグロゴをパターン化したデュアルストライプの2種類だ。

ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

新しい外観アップグレードは、SIXPACKパワードチャージャーの力強いパフォーマンスフードとモダンなワイドボディスタンスを引き立てながら、チャージャーマッスルカーの伝統的なデザインを称えるものとなっている。

サテンブラックフードグラフィックは、チャージャーの外装カラーに対して高コントラストのアクセントポイントを提供し、チャージャーの彫刻的なパワードームを強調する。サテンブラックグラフィックはフードの中央に配置され、独特のSIXPACKフードベゼルまで延びている。

ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車ダッジ『チャージャー』の新カスタムオプション装着車

ダッジブランドの次世代車両の新しいシンボル、フラッツォグロゴを使用したサテンブラックフラッツォグデュアルストライプは、赤いトリムアクセントと各ストライプの内側を埋める独特の繰り返しフラッツォグロゴパターンで、チャージャーを他と一線を画すものにしている。

このストライプは、最初にチャージャーデイトナモデルに用意されたもので、ガラスルーフとスチールルーフの両方を装備したチャージャーモデルに対応している。フラッツォグデュアルストライプは、ガラスルーフ装備のチャージャーを通して見たときに乗員がフラッツォグパターンを見ることができるように特別に設計されている。

これら2つの新しいチャージャーオプションは、モパーを通じて、SIXPACKパワードチャージャー向けの外装およびパフォーマンスアクセサリーの充実したメニューに加わる。ボディサイドグラフィック、パフォーマンスキャットバックエキゾーストキット、ブライトペダルカバーなどが含まれる。

新しいサテンブラックフードグラフィックは、米国メーカー希望小売価格395ドルから注文可能で、SIXPACKパワードチャージャー向けフラッツォグデュアルストライプは希望小売価格1695ドルで選択可能だ。

ダッジチャージャーのマルチエネルギーラインナップは、内燃エンジンとバッテリー電気の両方のパワー、2ドアまたは4ドア、標準全輪駆動で利用可能だ。ラインナップには、550馬力ツインターボチャージャーSIXPACKパワードダッジチャージャーScat Pack(5万5000ドル以下で業界最強のパワーを持つ車両)、420馬力ツインターボSIXPACKパワードダッジチャージャーR/T(業界のマッスルカーの中で最も標準馬力が高い)、670馬力の全電動ダッジチャージャーデイトナScat Pack(世界最速かつ最強のマッスルカー)が含まれる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダッジ

ステランティス

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES