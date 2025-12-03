ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トランプさん、これ買います！ ダッジ『チャージャー』日本導入を求める声…11月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

ダッジ『チャージャー スキャットパック』の4ドア
  • ダッジ『チャージャー スキャットパック』の4ドア
  • トヨタ・シエナ の2026年モデル
  • ポルシェ 911 GT3ツーリング・オセロット
  • 日産 パトロール（ジャパンモビリティショー2025）
  • 日産 セントラ 2026年モデル

11月1～30日に公開された口コミ記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は4ドアマッスルカー『チャージャー』、また日産の記事が2本ランクインしました。


1位） 「トランプさん、これ買います」最新の4ドアマッスルカー『チャージャー』発表に「めっちゃかっこいい」と高評価の声：140 Pt.

ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始した。SNSでは「めっちゃかっこいいやないか」と、高評価の声が集まっている。
ダッジは「6万ドル（約945万円）以下で最も強力なセダン」と位置づける





2位） トヨタの米国ミニバンが「エスティマ難民」の受け皿に？ 新型発表で高まる「日本導入」への期待：100 Pt.

トヨタ自動車の米国部門は、ミニバン『シエナ』の2026年モデルを発表した。今回の改良では、各グレードで標準装備を大幅に拡充した。公式発表はないものの、昨今SNSではシエナ日本導入の噂が広まっており、「エスティマからの乗換えに困っていた人に朗報」など盛り上がりを見せている。
パワートレインは2.5リットル4気筒ハイブリッドシステムとE-CVT





3位） 「デザイナー天才」とSNSで話題！ 熱帯雨林モチーフのポルシェ“オセロット”発表「内装の作り込みがすごい」：98 Pt.

ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
ポルシェ ラテンアメリカは、独立系輸入代理店とコミュニティ支援25周年を記念





4位） 「ランクルと戦える」日産の大型SUV『パトロール』日本発売へ、SNSでは「売れるんじゃないか？」と期待の声：84 Pt.

日産自動車は「ジャパンモビリティショー2025」で、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると正式に発表した。これまでも導入を匂わせる動きはあったが、このニュースを受けSNSでは「ようやくトヨタと戦えそうなクルマが出てきた」など話題となっている。
日本市場では2007年に『サファリ』の生産を終了して以降、大型SUVはラインナップしていない





5位） 「日本一“ちょうどいい日産車”」小型セダン『セントラ』の進化に日本のファンも「気合い入りすぎw」と注目：77 Pt.

日産自動車の米国部門は、メーカー希望小売価格2万2400ドル（約350万円）から小型セダン『セントラ』新型を発表した。SNSでは、「日本一の『ちょうどいい日産車』だな」「日本にセダンの強い需要があればな…」など注目が集まっている。
コンパクトクラス唯一の64色カスタマイズ可能なアンビエントライティングを装備


《宗像達哉》

