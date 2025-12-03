トランプさん、これ買います！ ダッジ『チャージャー』日本導入を求める声…11月に盛り上がった口コミ記事ベスト5

11月1～30日に公開された口コミ記事の記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は4ドアマッスルカー『チャージャー』、また日産の記事が2本ランクインしました。
ステランティス傘下のダッジブランドは、マッスルカー『チャージャー スキャットパック』の4ドア版の受注を米国で開始した。SNSでは「めっちゃかっこいいやないか」と、高評価の声が集まっている。
トヨタ自動車の米国部門は、ミニバン『シエナ』の2026年モデルを発表した。今回の改良では、各グレードで標準装備を大幅に拡充した。公式発表はないものの、昨今SNSではシエナ日本導入の噂が広まっており、「エスティマからの乗換えに困っていた人に朗報」など盛り上がりを見せている。
ポルシェは、『911 GT3ツーリング』の特別仕様「オセロット」を発表した。コロンビアのアマゾン熱帯雨林から着想を得たという特別な仕立てに、SNSでは「ポルシェのデザイナーやっぱ天才でしょ」など盛り上がりを見せている。
日産自動車は「ジャパンモビリティショー2025」で、大型SUV『パトロール』を2027年度前半に日本市場に投入すると正式に発表した。これまでも導入を匂わせる動きはあったが、このニュースを受けSNSでは「ようやくトヨタと戦えそうなクルマが出てきた」など話題となっている。
日産自動車の米国部門は、メーカー希望小売価格2万2400ドル（約350万円）から小型セダン『セントラ』新型を発表した。SNSでは、「日本一の『ちょうどいい日産車』だな」「日本にセダンの強い需要があればな…」など注目が集まっている。