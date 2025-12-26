＜新連載＞［DSPって何？］“狭い空間”では音色が狂う？ DSPを使えばそれを正せる！

現代のハイエンド・カーオーディオでは、「DSP」の使用はマストだ。これを使うことでより良い音響的なコンディションを作り出せるためだ。当連載ではその詳細と、この選び方・使い方までを解説しようと試みている。今回も、これが必要である理由を説明する。

◆「DSP」を使えば、車室内にある音響的不利要因への対処が可能に！

さて、DSPとは前回の記事で説明したとおり、「デジタル・シグナル・プロセッサー」の略称で、デジタル状態の音楽信号を制御するための仕組みだ。

その理由は、「車室内環境には音響的な不利要因があるから」だ。しかし、DSPを使えばそれら不利要因への対処が可能となる。

というわけでまずは、どのような不利要因があるのかを説明している。前回は、「リスニングポジションが左右のどちらかに片寄ること」について解説したが、今回は2つ目の不利要因として、「車室内が狭いがゆえに音色が変わってしまうこと」について説明していく。

ところで、リスニングルームが狭いと、なぜに音色が変わってしまうのかというと……。その答えは、「反射音もたくさん耳に入ってくるから」だ。家で音楽を聴く際には部屋がある程度広いため、リスナーはスピーカーから放たれる直接音をたくさん聴くことができる。しかし、クルマの中ではそうもいかない。

「DSP」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：アミューズ＜広島県福山市＞）。

◆車室内では音が幾重にも反射する。その結果、特定の帯域の音量が変化して…

では、反射することで音がどう変化してしまうかを説明していこう。

車内では、ある程度大きな音で音楽を聴く。ロードノイズなど、音楽を聴きにくくする要素があり、さらに音量を上げても誰からも文句を言われないためだ。そうすると、空間が狭いため、音は幾重にも反射する。

それにより主に2つの弊害が引き起こされる。まず1つ目は、「平行面で音が行ったり来たりすること」である。例えば、センターコンソールのサイド面とドアの間で音が行ったり来たりし、そのときに平行面の間の距離と音波の長さがピタリと一致したり、2倍や3倍といった整数倍の関係になったりする。それぞれの音は増幅したり減衰したりし、結果として音色の変化を生じさせてしまうのだ。

また、反射する音には反射面の材質固有の響きも加わる。例えば樹脂パネルで反射すれば、そのパネルが多少なりとも振動し、その素材固有の響きが生じる。

◆DSPに搭載されている「イコライザー」を使えば、音色を元どおりに戻せる！

しかし、DSPには「イコライザー」という機能が搭載されており、そのイコライザーは一般に高性能だ。これにより、特定の周波数帯域の音にピンポイントで調整ができ、音量が大きい部分は下げられ、小さな部分は上げられる。これにより、全体の特性を本来のフラットな状態に戻すことができる。

ちなみに「イコライズ」という言葉には「同じにする」とか「等しくする」という意味がある。つまりイコライザーは、音源と同じ音にする機能であり、凸凹した特性を等しくする（フラットにする）機能だ。音色の味付けを変えるための機能と思われがちだが、それは間違いではないものの、実際のところは「音を元どおりにする機能」、という色彩が濃い。

今回は以上だ。次回もDSPの役割についての説明を続行する。お読み逃しのなきように。