トヨタ『カローラ』、「GRスポーツ」にマット仕上げのオニキスグレー初採用…欧州2026年モデル

トヨタ・カローラ の2026年モデル（欧州仕様）
トヨタ自動車は、『カローラ』の2026年モデルを2026年3月から欧州で販売開始すると発表した。

カローラは世界で最も人気のある車として知られ、12世代にわたり5000万台以上が販売されてきた。欧州ではトヨタの現地生産車両開発の中核を担うモデルとして位置づけられている。

今回の2026年モデルでは、外観と持続可能性に焦点を当てたアップデートが施された。最大の注目点は、カローラとして初めて、パフォーマンス志向の「GRスポーツ」（ハッチバックとワゴンのツーリングスポーツ）に専用色としてオニキスグレーマット仕上げを採用したことだ。

このオニキスグレーマット仕上げは、トヨタの欧州生産拠点として初めて量産車に導入される新色となる。英国のトヨタマニュファクチャリングUKバーナストン工場が、この新色を量産車に導入する最初の施設となった。目を引くマット仕上げが、カローラの彫刻的な曲線を視覚的に強調する。この新色オプションは2025年内にまず英国で導入され、2026年に他の欧州市場へ展開される予定だ。

また、深みのある磨き上げられたメタリックシェードで、時代を超えた品質と繊細なハイテク感を演出する新色ストームグレーメタリックも追加された。

環境面では、リサイクル素材から作られた耐久性が高く心地よい手触りのサマラ素材を採用し、環境性能を強化した。ミッドグレードのハッチバックとツーリングスポーツモデルでは、サマラ素材がシートバックとクッション全体により広く使用されている。セダンのミッドプラスモデルでも初めて専用シートデザインに採用された。ステアリングホイールとシフトレバートリムには革の代替素材が使用され、持続可能性へのコミットメントを反映している。

現行カローラには、トヨタの世界をリードする最新世代のハイブリッド技術が搭載されている。1.8リットルと2.0リットルの2つの高効率パワートレインから選択でき、いずれも滑らかで洗練された性能と低燃費・低排出を両立している。2.0リットル版は最高出力178hpを発揮し、よりシャープな走行性能を求めるユーザーに応える。

デジタル面では、全バージョンに標準装備される12.3インチのコンビメーターを採用し、ドライバーの情報表示の好みに合わせてカスタマイズできる。10.5インチタッチスクリーンを備えたトヨタスマートコネクトプラスマルチメディアシステムも搭載され、最新の交通情報を活用するクラウドベースのルートナビゲーションなどの機能にアクセスできる。

安全面では、トヨタTメイトの先進安全運転支援システムを標準装備している。トヨタセーフティセンスパッケージは、日常的な事故の危険を幅広く認識し、警告を発するとともに、必要に応じて駆動力、ブレーキ、ステアリングのアシストを提供して衝突回避や被害軽減をサポートする。マルチメディアシステムと同様に、シームレスで便利な無線アップデートの恩恵を受ける。

カローラは欧州におけるトヨタの中核モデルであり続け、ハッチバックとツーリングスポーツはトヨタマニュファクチャリングUK、セダンはトヨタモーターマニュファクチャリングターキーで現地生産されている。

《森脇稔》

