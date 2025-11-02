ブレーキホールド機能を自動でオン/オフ、ブリッツ「ブレーキホールドジャンパー」にトヨタ『カローラ』シリーズが適合

ブリッツが販売中の「ブレーキホールドジャンパー」に、ハイブリッドを含むトヨタ『カローラ』シリーズの適合が新たに追加された。品番は共通で税込み価格は1万1500円。

【画像】ブリッツ「ブレーキホールドジャンパー」

今回適合が追加されたのは、トヨタ・カローラ（MZEA17 2022年10月～2025年5月）、カローラハイブリッド（ZWE219, ZWE215 2022年10月～）、カローラクロス（MXGA10 2023年10月～2025年7月）、カローラクロスハイブリッド（ZVG13, ZVG16 2023年10月～/MXGH15 2025年8月～）、カローラスポーツ（MZEA12H 2022年10月～2025年5月）、カローラスポーツハイブリッド（ZWE219H 2022年10月～）、カローラツーリング（MZEA17W 2022年10月～2025年5月）、カローラツーリングハイブリッド（ZWE219W, ZWE215W 2022年10月～）。

ブレーキホールドジャンパーはブレーキホールド機能を自動的にオン/オフ制御可能にする電子パーツ。

ブリッツ ブレーキホールドジャンパー

近年のクルマに搭載された“ブレーキを踏み続けなくても停止状態を保持する”ブレーキホールド機能は、信号停止時などには便利だが、エンジンをオフにするたびに毎回機能がオフ状態にリセットされてしまう煩わしさもある。

ブレーキホールドジャンパーを接続することにより、ボタン操作なしでシートベルトの脱着に連動してブレーキホールド機能を作動・解除できるようになる。

車種ごとに専用のハーネスやショートパーツ類も同梱されているほか、ノーマル復帰機能もあるので、ブレーキホールドジャンパーの動作が不要な場合は、簡単に純正の制御モードに戻すことができる。