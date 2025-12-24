ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営する、全国16店舗目のビーウィズ「調音施工」拠点が誕生

カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営する、全国16店舗目のビーウィズ「調音施工」拠点が誕生
  • カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営する、全国16店舗目のビーウィズ「調音施工」拠点が誕生

高級カーオーディオメーカー・ビーウィズの走行音静粛化プログラム「調音施工」の施工認定店が新たにオープン。大阪府寝屋川市に「調音施工スタジオ大阪寝屋川」が12月24日に開店する。

新店舗は、カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営するストア・イン・ストア型の店舗だ。同店は「BEWITH」や「FOCAL」製品を長年取り扱ってきた実績を持つ。

調音施工スタジオ大阪寝屋川は、大阪府内では「調音施工スタジオ大阪箕面」に続く2店舗目となる。全国では「フォーカル プラグ&プレイ ストア」7店舗と「調音施工スタジオ」9店舗を合わせて16店舗目の調音施工認定店となった。

店舗は国道1号「国道太間」交差点と国道170号（京都守口線）「石津元町」交差点の中間、府道19号・茨木寝屋川線（外環）沿いに位置し、営業時間は10時30分から20時まで。定休日は毎週火曜日となっている。

「調音施工」は2019年に同社直営のカーオーディオ専門店「フォーカル プラグ＆プレイ本店＜木更津アウトレット前＞」の限定商品として販売開始。以来、全国のフォーカル プラグ＆プレイストア（全7店舗、本店含む）に取り扱いを拡大し、さらに2022年には認定店制度をスタートさせている。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BEWITH（ビーウィズ）

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES