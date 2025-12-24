カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営する、全国16店舗目のビーウィズ「調音施工」拠点が誕生

高級カーオーディオメーカー・ビーウィズの走行音静粛化プログラム「調音施工」の施工認定店が新たにオープン。大阪府寝屋川市に「調音施工スタジオ大阪寝屋川」が12月24日に開店する。

新店舗は、カーオーディオ専門店「カーオーディオスタジアム」が運営するストア・イン・ストア型の店舗だ。同店は「BEWITH」や「FOCAL」製品を長年取り扱ってきた実績を持つ。

調音施工スタジオ大阪寝屋川は、大阪府内では「調音施工スタジオ大阪箕面」に続く2店舗目となる。全国では「フォーカル プラグ&プレイ ストア」7店舗と「調音施工スタジオ」9店舗を合わせて16店舗目の調音施工認定店となった。

店舗は国道1号「国道太間」交差点と国道170号（京都守口線）「石津元町」交差点の中間、府道19号・茨木寝屋川線（外環）沿いに位置し、営業時間は10時30分から20時まで。定休日は毎週火曜日となっている。

「調音施工」は2019年に同社直営のカーオーディオ専門店「フォーカル プラグ＆プレイ本店＜木更津アウトレット前＞」の限定商品として販売開始。以来、全国のフォーカル プラグ＆プレイストア（全7店舗、本店含む）に取り扱いを拡大し、さらに2022年には認定店制度をスタートさせている。