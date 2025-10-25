ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ビーウィズ、ハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」を初披露、ケーニグセグの実車も…ジャパンモビリティショー2025

「Confidence GOLD」を装着した「ケーニグセグ ジェスコ」のコックピット（JMS2025展示車両）
  • 「Confidence GOLD」を装着した「ケーニグセグ ジェスコ」のコックピット（JMS2025展示車両）
  • スピーカーシステム「Confidence GOLD」全ラインアップ
  • スピーカーシステム「Confidence GOLD」による代表的な3ウェイシステム例
  • 「Confidence GOLD」に採用したBEWITH独自の「ゴールドウィーブ・ダイヤフラム」
  • 新開発の「ポーラーマーカー」を装着した「C88G PPC」（左）と「C50G PPC」（右）
  • 「ケーニグセグ ジェスコ」（参考画像） ※今回の展示車両とは外観・仕様などの一部が異なります。
  • 走行音静粛化プログラム「調音施工」キービジュアル
  • 高性能制振・遮音シート「 ADVANS調音シート」（「調音施工」認証材料）

ビーウィズが10月31日から東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」での出展内容を発表した。

【画像】ビーウィズのハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」

同社ブースでは、9月に報道発表したハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」をイベント初披露する。「Confidence GOLD」は、世界最強の繊維として知られる日本生まれのハイテク繊維「ZYLON」と音響専用カーボン繊維を組み合わせたオリジナル振動板「ゴールドウィーブ・ダイヤフラム」を採用。5口径・5機種という豊富なラインアップを用意している。

また、スウェーデンのケーニグセグ・オートモーティブ社製ハイパーカー『ジェスコ』の実車も展示する。この車両には「Confidence GOLD」の2ウェイスピーカーシステムが日本国内向けオプショナルスピーカーセットとして設定されている。

スピーカーシステム「Confidence GOLD」全ラインアップスピーカーシステム「Confidence GOLD」全ラインアップ

会場では走行音静粛化プログラム「調音施工」の特典付き予約会も実施。当日成約者にはBEWITHコレクションのペアマグカップをプレゼントする。

さらに、同社が正規輸入するフランスFOCAL-JMlab社製の高級ヘッドホン「BATHYS」とイヤホン「SPHEAR」を会場限定の特別価格で販売する即売コーナーも設置する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BEWITH（ビーウィズ）

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

ケーニグセグ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES