ビーウィズ、ハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」を初披露、ケーニグセグの実車も…ジャパンモビリティショー2025

ビーウィズが10月31日から東京ビッグサイトで開催される「ジャパンモビリティショー2025」での出展内容を発表した。

【画像】ビーウィズのハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」

同社ブースでは、9月に報道発表したハイエンドカースピーカー「Confidence GOLD」をイベント初披露する。「Confidence GOLD」は、世界最強の繊維として知られる日本生まれのハイテク繊維「ZYLON」と音響専用カーボン繊維を組み合わせたオリジナル振動板「ゴールドウィーブ・ダイヤフラム」を採用。5口径・5機種という豊富なラインアップを用意している。

また、スウェーデンのケーニグセグ・オートモーティブ社製ハイパーカー『ジェスコ』の実車も展示する。この車両には「Confidence GOLD」の2ウェイスピーカーシステムが日本国内向けオプショナルスピーカーセットとして設定されている。

スピーカーシステム「Confidence GOLD」全ラインアップ

会場では走行音静粛化プログラム「調音施工」の特典付き予約会も実施。当日成約者にはBEWITHコレクションのペアマグカップをプレゼントする。

さらに、同社が正規輸入するフランスFOCAL-JMlab社製の高級ヘッドホン「BATHYS」とイヤホン「SPHEAR」を会場限定の特別価格で販売する即売コーナーも設置する。