全幅1800mmの超ワイドサイズ！ ホンダ『S2000』用ドライカーボン製GTウイングが発売

ジェイズレーシングのホンダ『S2000』用ドライカーボン製GTウイング
ジェイズ・コーポレーションが展開する「ジェイズレーシング」ブランドから、ファントムシリーズの新製品としてホンダ『S2000』（AP1, AP2）用「ファントムドライカーボンスワンGTウイング」が新発売。税込み価格は52万8000円。

ファントムドライカーボンスワンGTウイングは、TYPE-GTボディキットなどでワイド化されたS2000専用に設計された競技用ウイング。スーパーGTやFIA-GT3の車両にも採用される上面支持のスワンネック式ステーを採用し、ウイング下面で発生する下向きの力を増大させながら空気抵抗を減少させる構造となっている。

ウイング本体にドライカーボンを採用することで、高い剛性と大幅な軽量化を両立した。全幅1800mmという超ワイドサイズで、縦幅は330mm、ステー高さは400mmを確保。立体的な形状と広大な翼面積により、走行時の空気を最大限に捉えて、強力なダウンフォースを発生させ、コーナリング速度の飛躍的な向上を実現する。

エンドプレートは大きく下側に伸びた後端に切れ込みを付けることで、空気抵抗を抑えつつ下向きの力を大幅に向上させる設計となっている。トランクセンターマウント方式で固定し、上下10段階の角度調整が可能。サーキットでのタイムアタックなど、速さだけを追求したS2000専用の競技用パーツとなっている。

なお、同製品は競技専用品のため、公道走行はできない。

