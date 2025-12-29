ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

入り口は1つじゃない！ スタイルに合わせてベストを選択！［初めてのカーオーディオ"とっておき"をプロが提案！］Part23

『ワープス』（広島県東広島市）にて製作されたオーディオカーの一例。
愛車のサウンドシステムの音に不満を抱いてはいないだろうか。当連載ではその不満を解消可能なシステムアッププランを、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊いて紹介している。

今回は、広島県東広島市にて店舗を構える人気ショップ、『ワープス』の沖田さんに話を訊いた。

カーライフスタイルに応じて、お薦めの方法が変化！

早速『ワープス』の沖田さんに、音を良くしたいと相談されたときの回答を訊ねると…。

「少し前まではスピーカー交換をお薦めすることが多かったのですが、最近ではパワーアンプ内蔵DSPの追加を推すケースも増えてきました。

なぜなら、“多様化”が進んでいるからです。お客様のご要望とおクルマの状況がさまざま異なりますので、それらに応じたご提案をさせていただいています。

例えばおクルマを長く乗られる場合と3年とか5年で買い替えられる場合とでは、アプローチが変化します。前者ではスピーカー交換が有力な選択肢の1つとなりますが、後者ではリセールに出されることが前提となりますので、そうであるとパワーアンプ内蔵DSPの追加の方が向いています。なぜなら、車両へのダメージがほとんどないからです。配線も汎用の車種専用ハーネスを使えば、カプラーオンで完了できますし」

『ワープス』（広島県東広島市）にて製作されたオーディオカーの一例。

パワーアンプ内蔵DSPなら、クルマを乗り替えたときに載せ替えしやすい！

「そしてパワーアンプ内蔵DSPなら、次のおクルマへの載せ替えもしやすいです。スピーカーも次のおクルマで使えますが、デッドニングはやり直すしかありません。また、ドア内部に手を加えたくないと考えられる方も少なくなく、その場合もパワーアンプ内蔵DSPの追加が向いています。

ところでパワーアンプ内蔵DSPを推すことが多くなってきたことには、もう1つ理由があります。それは、リーズナブルなモデルが増えてきたからです。5万円台とか6万円台で使いやすいモデルが出ていて、それらでしたらスピーカー交換と同じくらいのご予算で取り付けられます。

ちなみにスピーカー交換にもパワーアンプ内蔵DSPの追加にも、それぞれに利点があります。スピーカーは音の出口ですので、それを市販品へと交換すれば、音色は確実に良化します」

『ワープス』（広島県東広島市）にて製作されたオーディオカーの一例。

パワーアンプ内蔵DSPなら、純正システムの音を整えた上でサウンドアップが可能に！

「対してパワーアンプ内蔵DSPを追加すると詳細なサウンドチューニングを行えるので、聴こえ方をガラリと変えられます。また、昨今は純正システムの音が良くないケースが増えていて、そのままの状態でスピーカーを換えてもそのスピーカーの性能を引き出し切れません。でもパワーアンプ内蔵DSPを導入すれば、まずは状況をニュートラルな方向へと戻せます。そうすれば、そこからのサウンドアップもしやすいです。

お薦めの機材は、まずパワーアンプ内蔵DSPではゴールドホルンとアドンのエントリー機が人気です。これらでしたら取り付け工賃も含めて10万円程度で導入できます。

スピーカーでは、フォーカルとブラムが人気です。これらの定番モデルを用いたセットプランをご用意していますので、それらをお選びいただければやはり　10万円程度で交換できます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。さまざまなご提案ができると思います。お待ちしています」

《太田祥三》

