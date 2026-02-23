ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］分かりやすいのは「スピーカー」、変わり幅が大きいのは「アンプDSP」！

『M.E.I.』（広島県広島市）にて製作されたオーディオカーの一例。
純正オーディオの音に物足りなさを覚えているのなら、システムアップを検討しよう。当連載では、ビギナーに向いたその具体策を全国の有名カーオーディオ・プロショップに訊き、紹介している。

今回は、広島県広島市にて店舗を構える実力ショップ『M.E.I.』の山本さんに話を訊いた。

◆多いのは“スピーカー交換”。お得なセットプランも多々用意。しかし…

早速M.E.I.の山本さんに、来店する初心者にどのような提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「音を良くしたいと思われてご来店される方の多くはスピーカー交換をイメージされています。なので、それに落ち着くことが多いです。当店ではスピーカー交換のお得なセットプランをさまざまご用意していますので、その中からお好きなものをお選びいただいています。

もちろん効果も大きいです。スピーカーを換えれば、確実に聴こえる音の質感が良化します。純正スピーカーと市販品との性能差は大きいですから。

ただし、何をすれば良いですかと訊かれたときには、パワーアンプ内蔵DSPの追加をお薦めすることも増えてきました。音の変わり幅がより大きいのは実は、こちらの方なんですよ」

◆パワーアンプ内蔵DSPを導入すると、音響的な状況を整えられる。それが音に効く！

「パワーアンプ内蔵DSPを追加すると、音響的なコンディションを整えられます。これが音に効くんです。最近は純正オーディオの音が良くないケースが増えていて、高音と低音が強調されたセッティングになっている場合が目立ちます。でもアンプDSPを使えば、そこのところを是正できます。

また、クルマの中ではリスニングポジションが左右のどちらかに片寄りますが、DSPを使えば近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせられるので、左右のスピーカーから等距離の場所にいるかのような状況を作り出せます。結果、正解の音に近づけられます。

その点スピーカー交換では、手を付けたい部分が多少残ってしまいます。つまり音を良くする伸びシロが、少し多めに残ってしまいます。

ところで、パワーアンプ内蔵DSPは昨今、リーズナブルでありながらも高性能なモデルが増えてきました。導入のハードルは下がっています」

◆予算的なハードルはスピーカーとアンプDSPとではほぼ同等。一気に両方やるのもアリ！

「例えば、ゴールドホルンの『DSPA 406 V2.0』（税込価格：7万1500円）あたりでしたら、初めての方々に人気のスピーカーカーと同じくらいの価格です。スピーカー交換と比べて特にご予算を要するわけではありません。

そしてこのようにリーズナブルでありながら、性能は確かです。フロント2ウェイスピーカーのマルチドライブを行えますし、パワードサブウーファーを足してそれも緻密に制御できます。ただそれよりも複雑なシステムは組めませんが、とはいえ初めの1歩としては十分なスペックが確保されています。

なお、スピーカー交換とパワーアンプ内蔵DSPの追加の両方を同時に実行される方も少なくないです。それでもご予算的には20万円程度で済みますから、一気にやられるのもアリですね。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

