「スピーカー」と「アンプDSP」、いつかは両方を！ 音が激変!!［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『サウンドウェーブ』（茨城県ひたちなか市）にて製作されたオーディオカーの一例。
昨今、純正カーオーディオシステムの音に不満を抱くドライバーが増えている。その不満を解消可能なビギナー向けのシステムアップ法を、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊き、紹介している当連載。

今回は茨城県ひたちなか市にて店舗を構える老舗、『サウンドウェーブ』の根本さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換にもアンプDSPにも利点あり。どちらにするかはお好みで♪

早速『サウンドウェーブ』の根本さんに、音を良くしたいと来店する入門者にどのような提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「スピーカー交換とパワーアンプ内蔵DSPの追加、この2つの利点をご説明しどちらにご興味があるかをお訊きして、お好きな方をお選びいただいています。

それぞれの利点は以下のとおりです。まずスピーカー交換を実行すると、音の質感が上がりレスポンスが良くなります。純正スピーカーはますますチープになっていて、市販品との性能差は開く一方ですから。スピーカーは音の出口なので、それを良いものへと換えれば音は確実に良化します。

一方パワーアンプ内蔵DSPを追加すると、音のまとまり感が良くなり運転席で聴いたときの違和感がなくなります。結果、ステレオの仕組みが正しく機能してリアルな音像が目前に広がります」

◆スピーカー交換もアンプDSPの追加も、それだけでは音が良くなる余地を残す…

「ただしどちらを実行されるにしても、伸びシロをある程度残します。ベストは、両方の実行です。

というのもスピーカー交換だけをした場合には、そのスピーカーの性能を引き出し切れません。でもDSPを追加すれば緻密なサウンドチューニングを行えますので、性能をしっかり引き出せます。

またパワーアンプ内蔵DSPの追加だけを行っても、音の出口のスピーカーはチープな純正品のままですから、聴こえ方はがらりと変わりますが質感はチープなままです。

ですのでどちらから始められるにしても、最終的には両方をやっていただきたいですね。せっかくそれぞれを実行されるのですから、それぞれの良さを十分に味わっていただきたいと思うんです。両方を行うことで、感動するサウンドを得られます。それをご体験いただけないのは、もったいないと思います」

◆合計20万円程度でフルシステムを手にできる！ やらない手はない!?

「なお、スピーカー交換にせよパワーアンプ内蔵DSPの追加にせよ、ご予算は10万円程度で収まります。そこまでみていただければ、満足度の高い製品を手にできます。

スピーカーでは、モレルやブラムの6万円前後のモデルが人気です。これらにインナーバッフル代と取付工賃とを含めて10万円くらいでご提案しています。

パワーアンプ内蔵DSPでしたら、ゴールドホルンの6万円台のモデルがお薦めです。こちらも取付工賃込みで10万円程度から実行できます。

で、これらを同時にやられても20万円程度で収まります。かつてはハイエンドナビを導入するのに30万円以上がかかっていたことを思えば相当にリーズナブルです。フルシステムを手にできるのですから。

なおパワーアンプ内蔵DSPを追加する場合、スマホで動画を観るときには音声信号だけをデジタルのままアンプDSPへとダイレクトに入力すると、動画コンテンツも高音質にて楽しめます。

お近くでしたらお気軽にお越しください。さまざまなご提案をさせていただきます。お待ちしています」

