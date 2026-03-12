音にこだわるなら「DAP」！ 利点＆不利点、そして使いこなし術を解説［クルマで音楽は何で聴く？］

音楽好きなドライバーに向けて、その音楽を「何で聴くか」を考察しそのリポートをお届けしている当連載。今回は「DAP」という選択肢にスポットを当て、この利点と不利点、さらには使用におけるコツまでを詳細に解説していく。

【画像全5枚】

◆車内で使われる音楽プレーヤーの定番は「スマホ」。しかし愛好家の多くは…

さて、ここまでの記事にて説明してきたとおり、クルマの中で音楽を聴くとき、今やかなり多くのドライバーが「スマホ」を音楽プレーヤーとして活用している。なお、その際に使われるアプリは、「音楽ストリーミングサービス」のアプリである場合が多い。これが現代のインカー・リスニング・スタイルの定番だ。

しかし、別の選択肢も有り得ている。実を言うと、音にうるさいカーオーディオ愛好家の間では、DAPの支持率がかなり高い。

ところでDAPとは「デジタル・オーディオ：プレーヤー」の略称で、呼称は「ダップ」または「ディー・エー・ピー」だ。だがカーオーディオ愛好家の間ではダップと呼ばれることの方が圧倒的に多くなっている。で、これは広義にはデジタル状態の音楽ファイルを再生する機器全般を指すのだが、DAPといえばすなわちポータブルタイプのものという認識が一般的だ。

ちなみに、これがカーオーディオ愛好家の間でで使われるようになったのは、2010年代の中頃だ。

「DAP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ルロワ＜愛知県＞）。

◆DAPは車内で「ハイレゾ音源」を楽しむためのものとして、一気に普及！

そうなるに至ったきっかけは、「ハイレゾ音源」の登場だ。これを車内でも聴きたいと考える愛好家が増え、しかしこれを再生できる車載機器の登場が遅れ、その一方でDAPの高性能化が顕著に進み、車内でもこれを使うと高音質にハイレゾ音源を再生できることがたちまちのうちに知れ渡り、普及が一気に進行していく。

ところでもしもすでにDAPを普段の生活で使っているのなら、車内でもこれを使わない手はない。

使い方も簡単な方法でOKだ。DAPのヘッドフォン端子から出力されるアナログ信号を、メインユニットのAUX端子にて取り込めば良い。DAPは、高性能なものになればなるほど、ヘッドフォン端子から出力されるアナログ信号の質が高い。なので、このようなシンプルな接続法でも十分にDAPならではの高音質再生力が車内でも活きる。

「DAP」がシステムに組み込まれたオーディオカーの一例（製作ショップ:ルロワ＜愛知県＞）。

◆ハイエンドカーオーディオの世界では、DAPと「DSP」はデジタル接続が定番！

ただし「カーオーディオ愛好家」の間では、DAPは「DSP」にデジタル接続されることが多い。カーオーディオシステムを高性能化したいと思ったときにはDSPの使用がマストになり、そのときにはDSPにて信号はデジタル処理されるので、デジタルのまま信号を取り込んだ方が合理的だからだ。

ところでDAPには不利点もある。それは運転中の操作がしづらいことだ。タッチパネル式の場合がほとんどなので、手元を見ずしての操作がしにくい。

でも対処法はある。好きな曲をプレイリストにたくさん入れておき、それをシャッフル再生すれば曲送り等の操作をする機会が減る。

なお、高音質なBluetoothレシーバーを導入するのもアリだ。そうすることでDAPのワイヤレス接続も可能となる。そしてそのレシーバーがデジタルアウトを持っていればさらに良い。それとDSPとのデジタル接続が可能となるからだ。

今回は以上だ。次回はその他の外部機器について解説予定だ。お楽しみに。