ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

市販ナビの中には、ネット動画やBS・CSを観られる機種もある!?［クルマで音楽は何で聴く？］

パナソニック・CN-F1X10C1D
  • パナソニック・CN-F1X10C1D
  • カロッツェリア・AVIC-CQ912IV-DC
  • カロッツェリア・AVIC-CL912IV-DC

音楽好きなドライバーに向けて、その音楽を「何で聴くか」についての考察をお届けしている当連載。今回は、「市販ナビ」で動画系コンテンツを観るという選択肢について解説していく。特別な機種が2つある。その機種とは……。

【画像全3枚】

◆「スマホ」ありきのモデルが増えている中で、特別なプレーヤー機能を持つ機種もある！

さて、ここまでの記事にて解説してきたように、車内で音楽が聴かれるときには「スマホ」がプレーヤーとして使われることが多く、動画系コンテンツが観られるときにはスマホ、「ストリーミングデバイス」、「車載用Android端末」等の外部機器にて再生されることが増えている。

しかしながらそれら以外にも選択肢はある。今回からはそれらについて考えていく。なお少し前までは「メインユニット」が音楽・映像プレーヤーとして機能していたが、外部機器が使われることが多くなり、メインユニットのプレーヤー機能は省かれる傾向が強まっている。つまり、CD・DVDメカが省略された機種が増えている。

その一方で、スペシャルな機能が積まれた市販メインユニットもいくつかある。まず挙げるべきは、カロッツェリアの『サイバーナビ』とパナソニックの『ストラーダ』だ。

カロッツェリア・AVIC-CQ912IV-DCカロッツェリア・AVIC-CQ912IV-DC

◆外部機器を接続せずして、ネット動画をサクサク観られる！

これらには、2つのスペシャル機能が搭載済みだ。1つはネット動画を観られる機能で、もう1つは自宅のブルーレイレコーダーと繋がれる機能だ。

それぞれがどのようなものなのかを説明していこう。まずはネット動画が観られる機能について。これら2機種はつまりは「ブラウザ」を搭載している。なのでこれにてYouTube等にダイレクトにアクセスできる。外部機器を接続する必要がないのだ。

そしてブラウザが搭載済みであるので、動画を観るにあたってのすべての操作をメインユニットの画面上にて行える。まるでタブレットで動画系サイトを観ているような感覚で、サクサク映像を楽しめる。

ちなみに両機とも通信環境の構築が別途必要となるわけなので、そのためにスマホが必要となる場合もある。でもサイバーナビでは、付属または別売のネットワークスティックを使ってドコモの車載用ネットワークサービスを活用すると、スマホは完全に切り離せる。

カロッツェリア・AVIC-CL912IV-DCカロッツェリア・AVIC-CL912IV-DC

◆車内で観られるテレビ番組は地デジだけという常識が、これら2機種では覆る！

次いでは、自宅のブルーレイレコーダーと繋がれる機能について説明しよう。当機能を活用すると、自宅のブルーレイレコーダーに録り貯めてあるテレビ番組が車載ナビでも鑑賞できる。つまり、クルマでの移動時間を未視聴のテレビ番組の消化時間としても活用できるようになる。

また、そのレコーダーにてBSやCSの番組も観られるのであれば、車内でもそれらも観られる。車載メインユニットで観られるテレビ番組は地デジだけという常識が、これら2機種では覆る。

また、遠方にドライブに行くと地デジの番組編成がその土地独自のものに変わる部分も出てくるが、この2機種ではどこに行っても自宅と同一のタイムテーブルで地デジの番組を楽しめる。これも利点だ。

今回は以上だ。次回も市販のメインユニットのプレーヤー機能について解説していく。お楽しみに。

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

クルマで音楽は何で聴く？

カーオーディオ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES