裏ワザ！ スマホをプレーヤーとするときの接続法［クルマで音楽は何で聴く？］

セイワ・Bluetooth FMトランスミッター（BTF110）
  • データシステム・USBKIT（CEA940）
車内にはいつも音楽が流れているというドライバーに向けて、その音楽を“何で再生するか”について考えている当連載。実のところ現代では、スマホが音楽プレーヤーとして活躍する頻度が非常に高くなっているわけだが、今回はその接続法の“裏ワザ”を紹介していく。

◆スマホの接続法はさまざまある。しかし「ケーブル接続」だけしか選べない場合には…

ここまでの記事の中で、車内での音楽プレーヤーの変遷を振り返りながら、現在ではスマホにて音楽ストリーミングアプリを活用して音楽が聴かれるケースが多くなっていると説明したが、問題はそのスマホを“どう繋ぐか”だ。

で、前回の記事にて説明したとおり接続法の選択肢はさまざまある。音にこだわるなら「Bluetooth接続」の1タイプである「LDAC（エルダック）」で繋ぐのが有利で、操作性を優先するなら「ワイヤレス・カープレイ（Apple CarPlayまたはAndroidAuto）接続」が便利だ。

しかし愛車のメインユニットが「カープレイ接続」に対応していても有線接続のみの場合はこれかBluetooth接続かの2択となり、無線・有線を問わずカープレイ接続に対応していなければBluetooth接続が良い。さらにはBluetoothに非対応なら「ケーブル接続」のみとなる。

しかしBluetooth接続に対応していない場合には、利便性を上げるための“裏ワザ”がある。

◆高機能な「FMトランスミッター」なら、Bluetooth接続の利点をすべて手にできる！

その“裏ワザ”とは、「FMトランスミッターを使う」というものだ。FMトランスミッターの中には例えばセイワの『Bluetooth FMトランスミッター（BTF110）』のようにBluetoothに対応しているものがあるので、それを用いるとスマホとこれがBluetoothにて繫がり、これと愛車のメインユニットとは「FM電波」で接続できる。

なおFMトランスミッターを選ぶ際には、曲送りなどの基本操作をFMトランスミッターで行えるかどうかをチェックしたい。なぜならBluetooth接続では、ワイヤレスであること、都度の接続が自動で行われること、そして曲送りなどの基本操作を車載機側でも行えること、これらが利点だが、FMトランスミッターに操作機能が搭載されていれば、車載機では行えない曲送りなどもFMトランスミッターで行える。かくしてBluetooth接続の利点のほぼすべてをこれにて手にできる。

そして、愛車のメインユニットが有線の「CarPlay接続」に対応している場合でも“裏ワザ”が使える。

◆「ワイヤレス・カープレイ接続」が可能となる機器を使うと、一層利便性がアップ！

その“裏ワザ”とは、「ワイヤレス・CarPlay接続を可能にする機器を使う」というものだ。有線のみでカープレイ接続を行える機器にUSB接続すると、それとスマホとが無線で繫がりワイヤレスカープレイが可能となる。例えばデータシステムの『USBKIT（CEA940）』のような機器が、いくつかのメーカーからリリースされている。

カープレイ接続では、「音楽ストリーミングアプリ」の表示をほぼすべて車載メインユニットのモニターに映し出せて、そのほぼすべての操作を車載機のモニター上で行えるわけだが、その利便性をワイヤレスにて享受できるようになるわけだ。

さらにもう1つ、お薦めの方法がある。それは「Bluetoothレシーバーを使う」というものだ。例えばオーディソンというイタリアンブランドから『B-CON』という製品が出ているので、これを使うと高音質な音楽ストリーミングサービスの音楽信号をハイレゾクオリティでワイヤレス送信できる。その信号を愛車のメインユニットにアナログ接続して送り込めば、高音質なワイヤレス接続が可能となる。

今回は以上だ。次回は動画系コンテンツを楽しみたい場合についての考察をお届けする。乞うご期待。

《太田祥三》

