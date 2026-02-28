「これ純正に見える…」クラウンのラゲッジに隠された“本格オーディオ”が凄すぎた［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション AV Kansai 堺店　前編

トヨタ『クラウン』に高品質なカーオーディオを組み込みながら、ラゲッジの実用性も確保。大阪府のサウンドステーション AV Kansai 堺店が、見事なフラットインストールを完成させた。

◆ヘビーなシステムを内包するラゲッジを完全フラット化、最小限のかさ上げで仕上げた

音の立体感を徹底して高めることを目指したクラウン。ラゲッジの使い勝手をスポイルしない取り付けもこだわりポイントになった。

ラゲッジのプロテクションボードを外すとこの通り、サブウーファーやパワーアンプが隙間なくフラットにインストールされている。

パワーアンプやサブウーファーを巧みにレイアウトしてスペース効率の良い取り付けを実現している。機能美さえ感じさせる作りだ。

大規模なカーオーディオシステムを組む際は、多くのユニットをどこに設置するかが大きな課題になる。物理的にラゲッジスペースを使うケースが増える一方で、荷室の使い勝手は維持したい。そんな難題を高いレベルで解決した好例が、AVカンサイ堺店でインストールを実施したナカノさんのクラウンだ。オーナーからのリクエストは「車いすを積むためにフラットで突起物のないラゲッジをキープすること」だった。

しかしパワーアンプ×6台、サブウーファー、DSPといった大量のユニットを収めるには、相当な工夫が必要になる。そこで狙ったのが、最小限のフロアかさ上げでフラットなラゲッジを作ること。そのためにフロア下へ各ユニットにぴたりと合わせたワンオフフレームを製作し、整然とレイアウトすることでムダを排除。優れたスペース効率を実現した。

奥行きを抑えたサブウーファーを選んだことで、エンクロージャー設計の自由度を高めた点もポイントだ。さらに各パワーアンプのサイズも厳選し、限られたスペースを有効活用するインストールでオーナーの要望に応えた。ラゲッジボード装着時でも純正比で約3cmのかさ上げに収めているため、クラウンオーナー以外が見ても純正然とした仕上がりに見える完成度となっている。

◆4台のパワーアンプを横一列に配置、ラゲッジ最大の見どころとなるユニットレイアウト

メインのパワーアンプにはクワトロリゴのヘリテージ1を用いる。コンパクトな2チャンネルアンプは音の質感の高さも自慢。

ラゲッジの横幅いっぱいにずらりと4台のパワーアンプを並べたスタイルは圧巻。ラゲッジデザインのクライマックスとなった。

ラゲッジの左奥に設置されているはクワトロリゴのエニグマ。ミッド・ローをドライブするパワーアンプとして選ばれた。

詳細は後編で詳しくお伝えするが、フロントスピーカー＆サブウーファーは、お気に入りブランドのDLSで統一したナカノさんのクラウン。そんなスピーカー群をドライブするパワーアンプには、クワトロリゴのヘリテージ1を中心に、エニグマを加えたシステムを採用した。なおサブウーファー用にはオーディソンSRI-500を使用している。

ラゲッジのフロア下で圧巻なのが、横一列に並んだ4台のクワトロリゴ・ヘリテージ1だ。ツイーターやミッドハイなどのスピーカー群をマルチアンプシステムで駆動し、クオリティの高いシステムを作り上げた。インストールデザインも美しく、車幅いっぱいに横方向へ連結されたヘリテージ1のレイアウトは見応え十分。このモデルならではの連携スタイルを巧みに生かした取り付けとなっている。

ミッドローのドライブ用には、同じくクワトロリゴのエニグマを採用。サブウーファー用のオーディソンSRI-500は床下スペースに収められる構造とした。フロント4ウェイ＋サブウーファーに対して適材適所にパワーアンプを割り振り、高音質を狙ったシステムに仕上げている。

◆サブウーファー選びからラゲッジを設計、フラットインストールと高音質を高次元で両立

ラゲッジの前方右サイドを見るとオーディソンのB-CONが取り付けられているのが見える。無線環境での手軽な再生も欠かせない要素。

ヒューズボックスはアクセスしやすい表層に設置されるのも特徴。メンテナンス性を高めたのもインストーラーのこだわり。

フロアボードを被せてしまえばこの通りの完全フラットになる。フロアのかさ上げもわずか3cm程度と純正と見分けがつかない。

ラゲッジ後部にフラットに組み込まれているのは、DLSのサブウーファー「RCS10.D2」。フロア下部にエンクロージャーを組み込み、フラットに仕上げたスタイルはオーナーの理想どおりだ。RCS10.D2を選んだ理由はサウンド面だけではない。背面の奥行きを抑えたサブウーファーであるため、エンクロージャーを薄型で製作しやすい点でも有利だった。十分な容量を確保しつつ、フロア上部へエンクロージャーを突出させない構造にした点も見逃せない。

フロア下へのユニットインストールで気になるのがメンテナンス性だが、このクルマはヒューズボックスをフロアのアクセスしやすい位置に設けているのも特徴。トラブル時にもすぐ対処できる設計は、長くカーオーディオと付き合ううえで欠かせない要素だ。また普段使いの快適性も重視したオーナーは、音源であるFiio M15SをBluetooth接続できるようにすることもリクエスト。オーディソンのB-CONをラゲッジに設置し、システムへの無線接続を可能にしている。

高音質を追求するシステムを導入しながら、ラゲッジには実用性をしっかり残す。そんな思想で取り付けを実施したのが、ナカノさんのクラウンだ。巧みなインストール処理によって最小限のフロアかさ上げを実現し、サウンドとクルマ本来の機能を高いレベルで両立させた。次回の後編では、徹底してサウンドにこだわったフロント4ウェイ構成について紹介していく。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後、出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務した。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連など幅広い分野でライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い現在もカーオーディオをはじめとしたライティングを中心に活動中。