荷室は殺さずコンテスト級に！ プリウスをシート下フル搭載で仕上げたARCオーディオ中心システム［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA　前編

数々のオーディオユニットを経験してきたベテランの秋月さんはARCオーディオ中心のプリウスでコンテスト上位も狙う高音質を組み上げた。製作は静岡県のWISTERIA（ウィステリア）が協力した。

【画像全10枚】

◆実用性を優先し荷室の積載性を確保するためシステムはシート下へ集約

ヘビーなシステムをすべてシート下に収める

オーディオコンテストへの出場を数多くこなしてきた秋月さんはこれまでもシステムやユニット、取り付けについて熟成を重ね進化を続けてきた。その現時点での集大成となるのがプリウスのシステムだ。DSPやオーディオプレイヤー、パワーアンプなどに選りすぐりの逸品をチョイスしコンテストでも上位を狙える理想のサウンドを作り上げた。

そこそこのヘビーなシステムとなったもののDSPやパワーアンプなどのユニット群は運転席／助手席のシート下のデッドスペースにすべて納める構造なのが特徴。「荷物の積載性を確保したかったのでラゲッジには十分なスペースを残したかった」というオーナーの明確なリクエストがあり実用性を損なわないインストールとなった。

助手席下のスペースを見ると多くのユニットがインストールされているのがわかる。音楽プレイヤーであるオーディオテクニカのAT-HRP5、さらには同じくオーディオテクニカのDACであるAT-HRD500をインストールする。音楽プレイヤーはかさ上げされ下部にはパワーアンプがインストールされる積層構造で限られたスペースを有効に使っている。DSPにはヘリックスのDSP PRO MKIIIをチョイスしこちらもシート下スペースに収めている。

◆運転席／助手席のシート下にARCオーディオのアンプをレイアウト

さまざまなユニットを使い試行錯誤を続けてきたベテランオーナーだけに自分の好みのサウンドをよく知っているのも特徴。そこで選んだパワーアンプがARCオーディオだった。

「デジタルっぽさを感じさせないサウンドが気に入って導入しました。これまでの経験からもプロテクションがかかって止まってしまうこともなく耐久性も高いユニットである点もセレクトの理由です」

6チャンネルアンプであるARC1000.6を運転席下に縦方向に収めているのも印象的。ある程度の大型パワーアンプだがシート下のデッドスペースに収める効率の良いインストールとしている。一方の助手席シート下にはARC1000.4を横向けでインストール。シート下後方には先に紹介した音楽プレイヤーやDACなどをインストールしているが巧みなスペース配分でレイアウトしている。

フロントスピーカーとして選んだブラムのマルチックスとの組み合わせで解像度が高く明瞭度を感じさせる好みのサウンドに仕上げている。音像の実在感も強く感じさせる音が完成したのもオーナーのお気に入りのポイントになっている。

◆ラゲッジ唯一のサブウーファーでスピード感ある低音とつながりを狙う

積載性確保のためにパワーアンプなどのインストールは避けたラゲッジで唯一設置したのはサブウーファーのみ。ラゲッジ前方中央にエンクロージャーを設置しユニットにはダイヤトーンのSW-G50を用いる。スピード感満点の低音でフロントスピーカーとのつながりの良さを体感できるシステムデザインとなった。

ARCオーディオのパワーアンプをブリッジ接続することでパワフルに駆動しているのもこだわり。しっかりとした低域再生をこなすことで中高域の明瞭度をアップさせていることも狙い通り。

こだわりのオーディオユニットを投入して作り上げたシステムで現在では安定の高音質を発揮している。望みだった高音質とクルマの実用性を両立させる取り付けも完璧にこなし普段使いでも不満のないプリウスを作り上げた。次回の後編ではスピーカーのユニットチョイスからこだわり抜いたフロントステージのインストールについて紹介していこう。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけカーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。