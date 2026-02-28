ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

カーメイトの“まるで純正”シリーズ、60系『プリウス』専用設計のスマホホルダーが発売

カーメイト"まるで純正"シリーズの60系『プリウス』専用設計スマホホルダー
カーメイトから、「プリウス専用スマホホルダー」［CX522］が新発売。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は4480円となっている。

同製品は60系トヨタ『プリウス』専用設計のセンターエアコン操作パネルの左端にマウントする製品で、プリウスの内装にぴったりとフィットする専用デザインを採用している。

ベース部分には一般的な黒樹脂ではなく、プリウスの内装色と同じ色に調色した樹脂を使用。さらに一部には車両エアコンパネルと同等のピアノブラック仕様を施し、まるで純正品のような仕上がりを実現している。

対応するスマートフォンのサイズは幅64～86mm、厚み15mm以下、重さ250g以下。ケースを付けたままでもホールド可能なサイズ内であれば使用できる。ただし落下防止リングを付けている場合やケースの形状によっては、安定してホールドできない場合がある。

ホルダーとベースはボールジョイント接続のため、スマートフォンの角度や向きを使いやすいように調整できる。上下左右方向に最大約60度傾きを変えることができ、画面を縦横どちらの向きでもホールドできる。

最初にスマートフォンの幅に合わせてホルダーのアームをセッティングすれば、それ以降は片手で簡単にホールドできる。スマートフォンをアーム内側に当てながら押し込むだけで、横からのバネの力でスマートフォンを保持する仕組みだ。また、ホールドされたスマートフォンを手前に引くだけでホールドが解除される構造なので、取り外しも手間なく簡単にできる。

スマートフォンに触れる部品にはソフトエラストマー樹脂を採用し、スマートフォンに優しく柔らかな質感を実現している。取り付けは両面テープで接着するだけの簡単仕様で、工具不要で約1分で取り付けられる。

対応車種はトヨタ・プリウス（PHEV含む）の右ハンドル車。型式はZVW60、ZVW65、MXWH60、MXWH65、MXWH61で、年式は2023年1月以降のモデル。2025年11月以降の仕様変更車には適合しない場合がある。装着位置にオプション品が装着されている車両へは取り付けできない。カラーはブラックのみ、製品重量は131g、製品サイズはH100×W92×D114mm。

