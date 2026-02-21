プリウスにブラム4ウェイ投入！ 解像度と定位が別次元だった［Pro Shop インストール・レビュー］by WISTERIA

トヨタ『プリウス』にブラムの4ウェイを投入した秋月さん。静岡県のWISTERIA（ウィステリア）でインストールと調整を重ね、解像度と定位に優れた高音質サウンドを完成させた。

【画像全10枚】

◆Aピラーまわりのスピーカーインストールに注目！

大型ツイーターマウントをワンオフ製作して設置

コクピットにはオーナーお気に入りのブラムのシグネチャー・マルチックス・バレルの4ウェイがインストールされる。

オーナーも特にお気に入りインストールデザインとなったのがAピラーまわり。印象的なツイーターであるAMT-1の存在感が際立つ。

50mmのミッドハイ（MB2）をAピラーにビルトイン取り付けして、中高域のスピーカー群をまとめて取り付けるスタイルとした。

前編でもお伝えした通り、自分好みのサウンドとコンテストでの高い評価を求めて、システムやユニット、取り付けや調整を熟成させてきた秋月さん。パワーアンプやDSPには厳選したお気に入りユニットを投入し、プリウスのフロントシート下にインストールして音のベースを固めた。その上でフロントスピーカーには満を持して選んだユニットをインストールする。

秋月さんが選んだスピーカーはブラムのフラッグシップモデルであるシグネチャー・マルチックス・バレルだった。チョイスしたのは4ウェイ。ベテランオーナーならではのシステム構築で、最上級のサウンドを狙った。もともとブラムの音は好みで経験済みだったが、最新モデルのバレルの登場をきっかけに乗り換えることにした。解像度と明瞭度の高さを引き出せるうえ、自分好みのサウンドを再現してくれるスピーカーとして期待を持って導入した。

AピラーにはツイーターであるAMT-1をピラー脇にワンオフマウントでインストールする大胆な造形を施し、サウンド面でもデザイン面でも大きな見どころとなった。加えてミッドハイとなる50mmユニット（MB2）をピラーにビルトイン取り付けする構成で、オーナー自身も「AMT-1を中心としたピラーレイアウトが気に入ってます」と語る。オーディオカーらしいインストールデザインが、コクピットまわりのクライマックスになっている。

◆ミッドローをドア上部に取り付け音場の幅を出す

ミッドバスのアウターバッフルはデザイン性も秀逸

ミッドバス（MB6D）はドアにデザイン性豊かなアウターバッフルを組んでインストールされている。

ドアの流れる純正デザインを阻害しないようにアウターバッフル形状も一体感あるデザインで作られている。

80mmミッドロー（MB3）はドア上部に取り付けられる。ドアを閉めた時の4ウェイユニットの位置関係も計算された作り込みだ。

インストールで特徴的なのは、ミッドロー（MB3／80mmユニット）をドア上部に取り付けている点だ。フロント4ウェイを構築する場合、ミッドローの取り付け場所にはさまざまな選択肢がある。その中でプリウスに採用したのはこの位置だった。ツイーターをなるべく車体外側へ配置する狙いを感じさせるAピラーインストールに加え、ミッドローの配置も含めて、オーナーがテーマとした“ステージの幅”を広げるための手法になっている。

ステージの緻密さを引き出し、音像の実在感を実現するために練り上げたインストールスタイルは、スピーカーロケーションを見ることで理解できるだろう。4ウェイを投入した意味は、そこにもあったと言える。

ミッドバス（MB6D）はドアにアウターバッフルを組んでインストールする。純正のポケット構造を生かしたフォルムを作り込み、ドア内張りのデザインにうまく融合させているのも見どころだ。バッフル部分のみの加工でありながら唐突さはなく、インテリアに自然にフィットしている。パンチングメッシュによるプロテクションも施し、実用性まで含めて仕上げた点もこだわりだ。

◆好みのサウンドとコンテストで勝てる音を両立

ベテランユーザーがたどり着いた高音質システム

オーディオプレイヤーにはオーディオテクニカのAT-HRP5を用い、車載ディスプレイにメニューなどを映し出し操作性を確保する。

ダイレクターはセンタークラスター下部のこの位置にインストール。シンプルだが実用性を重んじた取り付けとなった。

自分好みの音の追求、さらにはコンテスト対策を試行錯誤して高めてきた秋月さん、現時点での完成形がこのプリウスだ。

オーディオプレイヤーに用いるのは、オーディオテクニカの車載メディアプレイヤーAT-HRP5。ナビ画面にメニューや収録曲リストを表示でき、車内での操作性を高めて使い勝手の良いシステムになった。音声信号はDSP（ヘリックスDSP PRO MK3）へ入力され、ARCオーディオのパワーアンプを経て各スピーカーを駆動する構成としている。

システムを集中操作するヘリックスのダイレクターはセンタークラスター下部に取り付けた。シンプルで操作性を重んじたレイアウトで、普段使いの快適さを重視するオーナーの意図をストレートに反映している。

自分にとっての良い音と、コンテストで評価を受ける音。その両方を追求し続けてきた秋月さんが、試行錯誤の末にたどり着いたのが今回のシステムだ。好みの音を安定して再生できる組み合わせに満足しているという。ポップスからオーケストラまで幅広い音源を楽しめるポテンシャルを備え、長年の経験をすべて注ぎ込んだ音作りが完成した。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請け負い。現在もカーオーディオをはじめとした【ライティングを】中心に活動中。