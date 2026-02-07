純正然でここまで高音質、VWティグアンにカロッツェリアRS“3ウェイ”という正解［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドエボリューション・ログオン　後編

純正然とした佇まいと高音質を両立した石戸さんのVW『ティグアン』。カロッツェリアRSを軸に、千葉県のサウンドエボリューション・ログオンが上質な3ウェイを仕上げた。

◆ドアを大きく覆う大型バッフルを製作し

ミッドレンジ＋ミッドバスを同一面に設置

大人のインストールを目指してスマートなインストールデザインを各所に用いたティグアン、完成度の高さはピカイチだ。

コクピットまわりで特に印象的なのがドアのバッフル加工。ミッドバスとミッドレンジをひとつのバッフル面に収める独特の処理だ。

ドアポケットの撤去やオープナーの移設など、ドア形状は大きく変更されているものの、加工のスマートさから純正然とした仕上がり。

広く確保されたバッフル面は人口スエードでフィニッシュされる。バッフル後方にはししゅうを使ったショップロゴを加えた。

フロントステージの作り込みで真っ先に注目したいのはドアバッフルだ。広いバッフル面をドア前方に作り込んで、ここにミッドバスとミッドレンジをバランスよくレイアウト。同一のバッフル面に両スピーカーをインストールすることで再生条件を統一しているのも狙い通りだ。さらにAピラーにインストールしたツイーターと、ミッドレンジ～ミッドバスへ連なる縦のラインもそろえることで高・中・低の3ウェイユニットをバランスよく配置。中高域のつながりを整えた。

オーナーのサウンド的な好みから、ユニットに用いたのはカロッツェリアのTS-Z1000RS（2ウェイ）とTS-S1000RS（ミッドレンジ）を組み合わせた3ウェイシステム。インストールの工夫もあり、位相のそろったサウンドを再生できるのもオーナーお気に入りのポイントになっている。

インストール面ではミッドレンジ＋ミッドバスを内包する大型のバッフルをドアに作りつけているものの、純正ラインを崩すことなくスマートに仕上がっている。純正ドア形状と違和感のないフィット感が美しい。ドアポケットは撤去され、トランクオープナーもさりげなく移設されるなど、ドア形状は純正とは大きく変更されている。それでも仕上がったドア形状はもともとこのデザインだったかのようなスマートさで、純正然とした完成度を感じさせる。

◆ツイーターをビルトイン取り付けするAピラーを

エグリ加工やレザー処理＋ステッチでショーアップ

Aピラーにはツイーターをインストール。音響特性に合わせた加工に加えてステッチやレザー処理などのデザイン性でも見どころ。

カロッツェリアのハイエンドモデルであるTS-Z1000RSのツイーターをインストール。高域の伸びやかさを追求したサウンドが美点。

コクピットはオーディオ用に加工を施していても純正のような完成度と周辺に溶け込むスマートさを持たせているのもこだわり。

フロントスピーカーは先にも紹介した通り、カロッツェリアTS-Z1000RSの2ウェイをベースにTS-S1000RSを加えた3ウェイとしている。ツイーターはAピラーを加工してインストール。こだわったのはドアバッフルのミッドバス～ミッドレンジに対して、縦のラインでツイーターへつながるロケーションを形成した点だ。3ウェイ各スピーカーの位置関係を整然とレイアウトすることで帯域バランスを整えるのが狙いとなった。

取り付けではAピラーを上質に加工してツイーターをビルトイン取り付けしているのが見どころ。ツイーター形状に合わせたエグリ加工は美しく、滑らかなラインがAピラーのデザインアイコンにもなっている。またレザーで張り替えられたピラーにはアクセントとしてホワイトのステッチを追加。ツイーターを取り囲むようにステッチをレイアウトするスタイルも斬新で、純正インテリアの質感を高めるアイデアになっている。

◆ダイレクターをセンタークラスターにビルトイン

純正インテリアに溶け込むデザインが見どころ

センタークラスター下部にDSPの表示＆操作部のダイレクターがパネルにぴたりとビルトインさせて取り付けられている。

高音質システムに似つかわしい音楽プレイヤーとしてDAPにはA&KのSP2000をチョイスする。

ドアバッフルの作り込みが印象的なこのクルマは「最初からこの仕様だったかのような完成度」を随所に見せ、純正イメージを踏襲したインストールを極めている。そのひとつがDSP操作部であるダイレクターの取り付けだ。

エアコンパネル下部のスペースを利用し、パネルにきれいにフィットする形状でビルトイン取り付けされている。ブラックスのダイレクターのフェイスパネルとティグアンの内装が見事に融合した。ここでもインストールのテーマである純正然としたデザインが貫かれている。

ラゲッジ、コクピットのいずれも作り込んだ感を前面に出さず、あくまでも純正同等のデザインにこだわったVWティグアンのカーオーディオインストール。これ見よがしなカスタムとは対極をなす、大人の美意識を形にした一台が完成した。

