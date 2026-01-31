ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

純正然なのに中身はハイエンド、VWティグアンの“ギャップ”が映えるラゲッジ術［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドエボリューション・ログオン　前編

  • 高音質を追求しつつ、純正のような内装にこだわった石戸さんのティグアン。インストールには各部にこだわり満載となった。
  • ラゲッジルームへのインストールは完全にフラットなレイアウト。パワーアンプ×2台とサブウーファーを左右対称に配置。
  • 普段はカバーで完全に隠れた状態のオーディオシステムだが、ひとたびオープンするとアピール度満点のデザイン性。
  • パワーアンプにはブラックスのマトリックス MX4 PROを2台用いるハイエンドなシステムとした。DSPはブラックスDSPを採用。
  • オーディオボードをわずかに持ち上げて内部を見ると水冷システムの配管が見える。温度管理を徹底して安定した高音質を再生する。
  • オーディオラックの端面を見るとメッシュ構造になっているのがわかる。中には複数のファンが取り付けられ空冷している。
  • サブウーファーにはフロントスピーカーと同じくカロッツェリアのRSスピーカーであるTS-W1000RSをチョイスした。

この記事で解決することは、VW『ティグアン』で純正のように見せつつハイエンドカーオーディオを美しく成立させる方法と、冷却や普段使いの両立ポイントを具体例でつかむことだ。結論として石戸さんの狙いは「純正然」、そのためにフラット化できるラゲッジと水冷空冷で高音質を支えている。

ハイエンドなユニット群を投入した石戸さんのVWティグアン。高音質なのはもちろんだが、インストールデザインで純正並みの仕上がりを求めたのが特徴だ。千葉県のサウンドエボリューション・ログオンで高品質な取り付けが実施された。

◆普段使いに戻せるフラットラゲッジ設計

ラゲッジの作り込みでは普段使いを考慮した工夫が詰め込まれている

高音質を追求しつつ、純正のような内装にこだわった石戸さんのティグアン。インストールには各部にこだわり満載となった。
普段はカバーで完全に隠れた状態のオーディオシステムだが、ひとたびオープンするとアピール度満点のデザイン性。

ベテランユーザーの石戸さんがこのVWのインストールで目指したのは「すべてが“純正然”であること」だった。その中に宿るクールさと美しさを追求することがコンセプトになった。やりすぎないインストールでありながら、高音質と機能性は最大限に高める。そんな、すべてを知り尽くしたベテランユーザーならではのクルマ作りがそこかしこに施されている。

ラゲッジはプロテクションを施せば完全なフラットフロアを作れるのもポイントだ。フロア後方にはサブウーファーの音抜け孔を設けているが、表面のカーペットには影響を及ぼさず、ぱっと見は完全な純正フロアに見える仕上がりにした。

しかしひとたびカバーを外すと、2台の大型パワーアンプとサブウーファー、さらにアクリルとイルミでショーアップされたフラットなラゲッジスペースが現れる。見た目のインパクトは十二分で、そのギャップを楽しむのもこのクルマの醍醐味だ。左右対称のレイアウトでかっちりとまとめられたデザインは、ブラックのマトリックスMX4 PROの角デザインを踏襲したもの。ラゲッジ全体に及ぶスクエアなデザイン処理が美しく決まっている。

◆パワーアンプの過熱対策

水冷と空冷を組み合わせて温度を徹底管理する

パワーアンプにはブラックスのマトリックス MX4 PROを2台用いるハイエンドなシステムとした。DSPはブラックスDSPを採用。

ラゲッジの主役となっているのは、フロア前方にフラットに埋め込み取り付けされたブラックのマトリックスMX4 PRO×2台だ。左右対称に2台のハイエンドパワーアンプをインストールした姿は圧倒的な存在感を放っている。ユニットの周辺からイルミでフェイスパネルを照らし出す演出も美しい。アクリルを使った外周デザインや、フロアから段差を設けて落とし込まれたインストールスタイルなど、ハイエンドユニットに似つかわしい手の込んだデザイン処理が施されているのも見どころだ。

さらにこのクルマで注目したいのは冷却システムだ。ブラックスの同パワーアンプは、長時間の連続ドライブ時にオーバーヒートが心配される。そこで充実の冷却システムを導入したのが、このクルマの注目ポイントとなる。まずパワーアンプのヒートシンク部に水冷ユニットのブロックを設置し、パイピングを施して各水冷ユニットに冷却水を循環させ、強制的にパワーアンプを冷却している。

さらにアンプラックの外壁部には冷却ファンを設置し、内部で熱せられた空気を循環させる空冷システムも完備した。アンプラック内の空冷に加え、冷却水の温度管理にも使われている鉄壁の冷却システムなのだ。

ここで気になるのが水冷のデメリットである水漏れリスクだ。だが万が一漏れても車外に水が流れ出す構造にしているため安心感が高い。ドレンも装備してメンテナンス性も確保するなど、長く使い続けられる仕様に仕上がっている点も見逃せない。

アクリルとイルミで魅せるラゲッジ演出

レザー処理まで含めて質感を高める

ラゲッジの各部にはアクリルを加工したパネルとLEDによるイルミ処理を組み合わせたディスプレイを配置してショーアップする。

ラゲッジ後方にはサブウーファー（カロッツェリアTS-W1000RS）を1発インストールする。ラゲッジ幅いっぱいに作られたフラットスペースの中ほどに人工スエードを使ったバッフルを設置して取り付けた。プロテクション用のフロアボードには音抜けの孔を設け、ボードをかぶせて使う普段使いの状態でも確かな低音を車内に響かせることにこだわっている。

先の水冷による冷却システムからも、かなり手の込んだインストールが施されていることがわかるこのクルマ。デザイン面でもそこかしこにこだわりの作り込みがある。代表的なポイントは、2台のパワーアンプ中央に施したデザイン処理だ。アクリルをカットしてイルミと融合させることで、美しい表情を生み出すパネルを設計した。モノトーンのパワーアンプ＆サブウーファーが設置されるラゲッジのイメージを崩さない、ホワイトイルミの落ち着いたデザインとしている。

さらにレザー処理されたパネル外周部には、ブラックレザーに対してホワイトのステッチを施し質感を高めた。同時にセンター部分にはショップロゴを刺繍で表現しているのも上質だ。ラゲッジの格をワンランク高めるレベルの高いデザインに仕上がっている。

VWティグアンのラゲッジに2台のパワーアンプとサブウーファーを見事に融合させたデザイン性の高さは圧巻で、もちろんシステム的にもハイエンドなユニットを組み合わせ、狙い通りの高音質を手に入れた。デザインのテーマとした“純正イメージ”をキープしつつ、レベルの高いサウンドを手に入れた同車。その完成度の高さは超一流だ。次回の後編では、クールな美しさを表現したコクピットまわりのインストールを見ていくこととしよう。

土田康弘｜ライター
デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も請負。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。

《土田康弘》

