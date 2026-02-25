BLAMブランドのスピーカー、LIVEシリーズとRelaxシリーズにそれぞれサブウーファー新製品が登場

トライムが取り扱うフランス製カーオーディオブランド「BLAM（ブラム）」から、スピーカーのLIVEシリーズとRelaxシリーズにそれぞれサブウーファー各1モデルが新登場。

【画像全2枚】

LIVEシリーズはリアル・ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができる、BLAMの中核を成す製品ラインナップ。今回追加されたのは、250mmサブウーファー「L 25 DB PRO」で、再生周波数帯域は45Hz～500Hz。

L 25 DB PRO

250mmサブウーファー

希望小売価格：6万6000円（税込）

●再生周波数帯域：45Hz～500Hz ●定格入力：300W ●入力インピーダンス：2×2Ω ●出力音圧レベル：88.4dB ●取付口径サイズ：235mm ●取付奥行サイズ：142mm ●推奨BOX（シールド）：15～45L ●グリル無し

Relaxシリーズは高いパフォーマンスと、このクラスでの新たな基準を打ち立てるためにデザインされたロングセラーシリーズ。今回追加されたのは、160mmサブウーファー「R 6EL」。リーズナブルな価格で、ボックスはシールド・バスレフともに推奨となっている。

R 6EL（受注発注）

160mm Subwoofer

希望小売価格：1万8700円（税込）

●再生周波数帯域：50Hz～300Hz ●定格入力：80W ●入力インピーダンス：4Ω ●出力音圧レベル：86.4dB ●取付口径サイズ：145mm ●取付奥行サイズ：85mm ●推奨BOX：15～45L（シールド）/7L～15L（バスレフ） ●グリル付属