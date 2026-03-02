ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

超お手軽「アンプDSP」で、劇的な音の変化を楽しむベシ！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『Kサウンド』（広島県広島市）にて製作されたオーディオカーの一例。
愛車のサウンドシステムの音を、物足りなく感じてはいないだろうか。だとしたら当連載の各回の記事に注目してほしい。ここでは全国の有名「カーオーディオプロショップ」に取材して、ビギナーに向いたお薦めプランを紹介している。

今回は、広島県広島市にて店舗を構える人気ショップ『Kサウンド』の石井さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換も大きな効果を発揮。でも音の変わり幅が大きいのはアンプDSP！

早速『Kサウンド』の石井さんに、初心者に向いたお薦めサウンドアップ法を訊ねると……。

「最近は、お手軽なパワーアンプ内蔵DSPを追加される方が多いです。リーズナブルでかつ音の良いお薦めモデルが2つあります。ビートソニックの『トーンXシリーズ』とカロッツェリアの『DEQ-2000A』です。前者は税込5万2800円で、後者はオープンプライスですが税込で4万円ちょっとで購入できます。

これらを選ばれる方が増えてきたのは、音の変化幅が大きいからです。ちなみに少し前まではスピーカー交換が初級サウンドアップ法として定番でした。もちろんスピーカー交換も大きな効果を発揮します。純正スピーカーと市販品との性能差は大きいですから、交換すれば確実に音の質は上がります。でも音の変わり幅は、パワーアンプ内蔵DSPの追加の方が大きいです」

◆これら2機種には車種別専用ハーネスの用意もあるので、取付コストも抑制可能！

「実際、パワーアンプ内蔵DSPを追加された方の方が、納車したときの反応が大きいです。皆さんとても驚かれます。細かくサウンドセッティングできるのでステレオの効果がしっかり発動し、リアルな音像が目前に現れますから。例えばシンガーが目の前で歌っているかのように感じ取れます。スピーカーを換えて音の質が上がることよりも、こちらの方がインパクトが大きいです。

なおこれら2機種は手頃な価格でありながらも、サウンドチューニング機能は10万円を超えるモデルと比べて遜色ありません。そしてこれらなら取り付けコストも抑えられます。車種別の専用ハーネスの用意もあるので、それを使えばカプラーオンにて配線作業を終えられます。

カーオーディオの敷居を下げたいと常々思っていて、これらはそれを実現してくれます。低コストで良音を得られますから」

◆完結型のモデルとは異なり、後々のシステム発展も可能！

なお、これら2機種は6ch分のプリ出力も備えています。つまり、外部パワーアンプを組み合わせられます。パワーアンプ内蔵DSPの多くは完結型となっていて、そうであると外部パワーアンプを繋げられませんが、これらなら後々のシステムアップも可能です。

また『DEQ-2000A』はBluetoothモジュールを内蔵していますので、お手持ちのスマホをワイヤレスにてダイレクトに繋げられます。そうすることで純正システムを切り離せますので、さらに高音質で音楽を楽しめます。

そして、最初にパワーアンプ内蔵DSPを入れておくと、後からスピーカーを換えたときその性能を一層引き出せます。そこのところも利点です。

お近くでしたらぜひお気軽にお越しください。さらに詳しくご説明いたします。お待ちしています」

《太田祥三》

