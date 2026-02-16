ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

「スピーカー交換」か「アンプDSPの追加」か、どちらも手軽に実行可能！［音を良くする“初級鉄板プラン”をプロが伝授］

『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。
  • 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。

音楽好きなドライバーなら、その音楽を今よりもっと良い音で楽しみたいと思ったことがあるはずだ。当連載は、そんな思いを叶えるための「初級システムアッププラン」を、全国の有名「カーオーディオ・プロショップ」に訊いて紹介している。

【画像全4枚】

今回は、静岡県浜松市に拠点を置いて活動している人気店『レジェーラ』の松野さんに話を訊いた。

◆スピーカー交換をイメージしてショップに行くドライバーは多い。でも最近は…

早速『レジェーラ』の松野さんに、音を良くしたいと言って来店する初心者にどんな提案をすることが多いのかを訊ねると……。

「大半は、スピーカー交換かパワーアンプ内蔵DSPの追加か、この2つのうちのいずれかですね。なお、あらかじめどちらかをイメージされて来られる方が多いです。

ちなみに、どちらかといえばスピーカー交換の方が多いです。システムアップに関心を抱かれるる方の多くはスピーカーにご興味をお持ちです。そして実際スピーカーは音の出口ですから、これを市販品へと交換すれば確実に音は良くなります。純正スピーカーとの性能差は相当に開いていますから。明瞭になり情報量もぐっと増えます。

しかしながら最近は、パワーアンプ内蔵DSPってどうなんですかと訊かれることも増えてきました。以前と比べて、この認知度は上がっています」

『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆内装の見た目を変えたくない場合や改造したくない場合にも、アンプDSPが向く！

「そしてインテリアの見た目を変えたくない、またはドアパネルの中に手を入れたくないと思われる方も増えていて、そうであるとパワーアンプ内蔵DSPの追加が向きます。こちらを実行する際には、ドア内部に手を入れないで作業を完結させることも可能ですから。

なお、パワーアンプ内蔵DSPの追加を実行される方が増えてきたことには、もう1つ理由があります。それは、高性能でかつリーズナブルなモデルがいくつか登場しているからです。そのようなモデルを選ばれると、取り付け工賃も込みで10万円くらいからで収まります（車種によって変動アリ）。

ちなみにスピーカー交換でしたら工賃込みで7万円くらいからのスタートとなりますので、こちらの方がややハードルは低いです。ただ、選ばれることが多いのは総額10万円くらで取り付けられるモデルですから、パワーアンプ内蔵DSPの追加はそれと同等で実行できます。両者の予算差は縮まりました」

『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。 『レジェーラ』（静岡県浜松市）にて製作されたオーディオカーの一例。

◆スピーカー交換とアンプDSPの追加の同時施行も、案外低予算で実行可能に！

「ところで、スピーカー交換とパワーアンプ内蔵DSPの追加とを、同時に行う方も少なくないです。どちらから始められるにしても、いつかは両方行われた方がより良い音を楽しめます。そうすることで、それぞれの性能をさらに引き出せますから。となると同時に行われた方がトータルの工賃を抑制できますし、おクルマをお預かりするお時間も少なくて済みます。

そして同時に行っても案外、低予算で済みますし。合計20万円くらいのご予算で、本格サウンドが楽しめるフルシステムを手にできます。

今は、システムアップがしやすくなっていると感じています。スタートの選択肢が増え、ご予算的なハードルも下がってきました。

音を良くしたいと思われたら、ぜひお気軽にご来店ください。さまざまなご提案をさせていただけると思います。お待ちしています」

《太田祥三》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

初めてのカーオーディオ

カーオーディオ プロショップ

カーオーディオ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES