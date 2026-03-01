ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

“動かし方”の違いで音が変わる!?［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

「外部パワーアンプ」の一例（クワトロリゴ・ファンタジア シリーズ）。
カーオーディオの音の良し悪しは、「機材に何を使うか」でも変わる。しかし、何を選ぶべきかが分かりづらい。当連載ではそこのところを全方位的に解説している。現在は「外部パワーアンプ」の選択法を説明している。今回は「動作方式違い」があることを紹介する。

◆「動作方式」の違いも、音的な特徴に少なからず影響！

さて、外部パワーアンプとは音楽信号をスピーカーを駆動できるレベルにまで増幅する装置だ。なお「メインユニット」にも「パワーアンプ」は内蔵されているので、それと区別するために市販の外付け用のパワーアンプのことは外部パワーアンプと称されることが多くなっている。

で、前回はこれには「ch数違い」があることを説明したが、今回は動作方式違いがあることを解説していく。実はパワーアンプは信号を増幅する仕組みにいくつかのタイプ違いが存在している。そしてその違いも、音質性能に少なからず影響を及ぼす。

ただし、どの方式が高性能（高音質）かは一概にいえない。最後はそれぞれの音を聴いてその音が好みに合うか否かで決めるべきだ。なので動作方式ですべてを決めつけるのはNGだ。だが動作方式違いがあること、そしてそれぞれの特徴を知っておくことは、選択時に参考になる。

◆動作方式違いは3タイプある。そのうちの2つは仲間でもう1つは特殊タイプ！

なお、カー用の外部パワーアンプで採用されている動作方式は3タイプある。「A級」、「AB級」「D級」、これらだ。この中でD級は特別な仕組みを持っていて、その他の2つは似た仕組みにて動作する。

なおこれらのアルファベットは、等級を表すものではない。発明された順番に従って振られたものだ。

ちなみにいうと、実は「B級」という動作方式も存在している。そしてA級とB級とは、ざっくり仕組み的に真逆の関係にある。なので特徴も正反対だ。A級は効率が良くなく発熱量も多い。しかし音質は高品位だ。対してB級は効率が良く発熱量も少ないが、音質性能的にはあまり良くない。ゆえにカー用の外部パワーアンプではB級の動作方式が採用されたモデルはほぼない。

◆A級は高級機に採用されることが多い。AB級はオールマイティ！

で、AB級とはその名のとおり、A級とB級の良いとこどりをしたものだ。なので効率もそれほど悪くなく、音質性能も良好だ。ゆえにAB級の方が設計する上でも使用する上でも扱いやすく、A級よりも採用率が高い。

なおA級は高級モデルに採用される方式、という色彩が濃い。電力を多く消費しがちで発熱量も多く結果、出力を稼ぐのが難しいのだが、それでも敢えてこれを採用し音にこだわる、というようなコンセプトにて採用されることが多いのだ。

対してAB級は、初級モデルから高級機まで幅広く使われている。そしてとことん音にこだわった超高級機も作られている。

ところで最近は、A級に近いAB級とうたっているモデルもいくつかある。このタイプもまた、音にこだわったモデルである場合が多い。

今回は以上だ。次回はD級について詳しく説明する。お読み逃しのなきように。

《太田祥三》

