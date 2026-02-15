外付けの“アンプ”は本来不要!?［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

愛車の音響機材をアップグレードしたいと思ったときには、当連載の各回の記事を参考にしてほしい。ここでは、製品選びの極意を全方位的に解説している。今回からは新章に突入し、「外部パワーアンプ」の選択法を明らかにしていく。

【画像全4枚】

◆「スピーカー」を鳴らすには「パワーアンプ」は不可欠。でもそもそも装備済み。 ！

最初に、外部パワーアンプの必要性について説明しておきたい。ところで「パワーアンプ」とは、音楽信号を増幅するメカのことを指すのだが、これにわざわざ“外部”と付けて説明しているのは、「メインユニット」にもパワーアンプが内蔵されていてそれと区別するためだ。

で、スピーカーを鳴らすためには何らかのパワーアンプが絶対的に必要だ。例えばスマホを音楽プレーヤーとして使う場合、スマホからメインユニットに送られる音楽信号は至って微細な状態だ。なのでそのままではイヤホンは鳴らせても、クルマのドアに取り付けてある「スピーカー」を動かせない。ドアスピーカーに備わっている振動板を前後に動かすためには、ある程度大きな電力が必要となる。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：シティロード福山＜広島県＞）。

◆愛好家の多くは敢えて外部パワーアンプを導入している。その理由は…

なのでメインユニットには、ドアに取り付けたスピーカーを動かせるくらいまで音楽信号を増幅できるパワーアンプが内蔵されている。ゆえに普通は、わざわざ外部パワーアンプを用意しなくて良い。

しかしながらカーオーディオ愛好家の多くは、敢えて何らか外部パワーアンプを導入している。そうしている理由は至って単純明快だ。「メインユニットの内蔵パワーアンプには性能的に多くを期待できないから」だ。

そうである理由は以下のとおりだ。クルマは厳しい価格競争にさらされている。なので走行性能や安全性能に直接関係のない部分では顕著なコストカットが図られている。結果、純正オーディオシステムには多くのコストは注がれてはいない。ゆえに、性能はそれなりにならざるを得ない。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：シティロード福山＜広島県＞）。

◆市販の「外部パアーアンプ」は高性能。「内蔵パワーアンプ」との実力差は顕著！

そしてさらにはクルマには高い燃費性能が求められるので、各所で徹底的な軽量化が推し進められている。純正オーディオシステムも、細かな部分に至るまで軽く仕上げられている。

ちなみにスピーカーもパワーアンプも、性能を上げようとすると重くなる。物量を投じることで性能アップを果たせるからだ。しかし純正オーディオシステムではその逆のことが成されている。特にスピーカーは目に見えて軽く作られている。となると「内蔵パワーアンプ」はローパワーでも仕事をこなせる。こうして純正メインユニットの内蔵パワーアンプは性能がそれなりになっている。

対して市販の外部パワーアンプは、製品ごとで程度の差はあるもののしっかりコストをかけて作られている。ゆえに実力差は相当に開いている。結果、これを使うことで確実に音質アップが果たされる。

今回は以上だ。次回は外部パワーアンプにはタイプ違いがあることを説明していく。乞うご期待。