D級は手頃で高性能!?［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

愛車の音響機材のアップグレードに興味があるドライバーに向けて、製品選びの勘どころを解説している当連載。現在は「外部パワーアンプ」の選択法を説明している。前回は、外部パワーアンプには「動作方式違い」があることを紹介した。今回はその続編をお届けする。

◆「D級」の“D”は“デジタル”の“D”にあらず!?

さて、前回の記事にて説明したとおり、外部パワーアンプには「動作方式違い」が存在している。で、カー用のモデルでは「A級」、「AB級」、「D級」の3つがあり、A級とAB級が仲間でD級だけは特殊タイプだと紹介した。

ところでD級」の“D”は“デジタル”の“D”だと思われがちだが、それは厳密には誤りだ。まず「動作方式」を区別するアルファベットは、発明された順番で振られたいわば記号だ。A級、「B級」、「C級」、D級という順で発明され、途中A級とB級の良いところ取りが成されたAB級も生み出された。

なお、D級は大体以下のような仕組みで動作する。音楽信号を高速なオン/オフスイッチング（パルス幅変調：PWM）に変換し、トランジスタを「スイッチ」として機能させ増幅を実行する。

「D級外部パワーアンプ」の一例（カロッツェリア・GM-D8400）。

◆D級では音楽信号を「0」と「1」には置き換えていない。つまり「アナログ」！

といわけで、音楽信号を0と1のデジタルデータとして処理するものではないので、厳密な「デジタルアンプ」ではない。ただし、デジタル的であることは確かだ。なのでその意味ではデジタルアンプという呼び名も間違いではないのだが、実際はアナログだ。。

で、この方式には利点がいくつかある。列挙すると以下のとおりだ。「効率が良いこと」、「発熱量が少ないこと」、「小型化が効くこと」、これらだ。

ところでA級とAB級の「パワーアンプ」は、コストを注げば注ぐほど性能が上がっていく。なのでとことん物量が投じられた超高級機も存在する。しかしD級は、コストと性能がA級やAB級ほどには比例しない。なので、超高級機は存在していない。

逆に、リーズナブルでありながらも案外性能の良いモデルが多くある。

「D級外部パワーアンプ」の一例（カロッツェリア・GM-D2400）。

◆D級はコスパが良好。そして取付性も高いので、導入のハードルが低い！

かくしてD級の外部パワーアンプには、、コスパの高いモデルが多くある。なので、リーズナブルでかつ音の良いモデルが欲しいと思ったときにはD級モデルを物色しよう。

そしてD級パワーアンプは効率が良いので、ハイパワーモデルが多くあり、サブウーファー用の外部パワーアンプにもD級が多く採用されている。

そしてハイパワーの割に小型化が効くので、超コンパクトなモデルもさまざま作られている。なお、超コンパクトであるとインストール性が高くなる。例えばグローブボックス内に入るほど小さく仕上げられているモデルもある。それが可能となると各種配線も短くて済み、取付費用も少なくて済む。

ところでかつては、D級は音質性能的にはビハインドがあるとされていて、フルレンジタイプが少なかった。しかしそれは、今は昔だ。現在ではそのイメージは払拭されている。

今回は以上だ。次回は外部パワーアンプの選択時の「スペックの読み方」を説明していく。お楽しみに。