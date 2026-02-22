外部パワーアンプを選ぶときにまずは“タイプ”を見極めるベシ！［カー用音響機材・チョイスの極意］

カーオーディオシステムのアップグレードに興味を持ったら、当連載の各記事を掘り返してほしい。ここでは機材選びのコツを全方位的に解説している。前回からは「外部パワーアンプ」の選択法の説明を開始した。今回は、これにはタイプ違いがあることを紹介していく。

◆まずは大きく2タイプに分類可能。「通常タイプ」か「サブウーファー用」か！

さて、ひと口に外部パワーアンプと言っても、タイプ違いがいくつかある。

まずは大きく、2タイプに分類できる。1つが「フルレンジタイプ」でもう1つが「サブウーファー用」だ。「フルレンジタイプ」とは、通常モデルのことを指す。対してサブウーファー用は特殊なタイプで、これは低音再生スピーカーであるサブウーファーを鳴らすためのパワーアンプだ。

なので中音以上の帯域を鳴らすことを想定して設計されてはいないので、中音以上をスムーズに鳴らすのは苦手だ。よって、フロントスピーカーを鳴らすのに使うのはNGだ。

なおサブウーファー用は、ハイパワー化が図られている場合がほとんどだ。サブウーファーは振動板が大きいので、それを動かすには大きな力が必要となる。そこのとろに磨きがかけられている、というわけだ。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：カーオーディオクラブ＜大阪府＞）。

◆本来は「2chタイプ」で良いはずなのに、「ch数違い」がいくつかあるのはなぜ？

そして外部パワーアンプには、「ch数違い」がいくつかある。主には以下のとおりだ。「1ch（モノラル）タイプ」、「2chタイプ」、「4chタイプ」、「多chタイプ」、これらだ。

なお、ステレオ音源は演奏が左右のchに分けて録音されているので、「パワーアンプ」も2chタイプでこと足りる。しかしカー用のパワーアンプにはこのようにch数違いがある理由は、以下のとおりだ。

まず1chタイプは、サブウーファー用、もしくは「マルチアンプ接続用」として存在している。先述したとおりサブウーファーとは低音再生用のスピーカーだが、低音は波長が長いがゆえに出どころが分かりにくい。なのでステレオ感が出にくい。

しかも車内は狭いので、その傾向はさらに際立つ。であるならば低音だけはステレオで鳴らさずに、モノラルで鳴らした方が都合が良い。パワーアンプの「ch数」が少なくて済み、ハイパワー化も図りやすくなる。なのでサブウーファー用の外部パワーアンプは1chタイプである場合が多いのだ。

◆1chタイプで「マルチアンプ接続」を完成させるのが理想形!?

そしてカーオーディオでは、1chずつの信号をパワーアンプの1chずつを使って増幅するシステム形態である、「マルチアンプ接続」が実行されることがよくある。特に、音にこだわる向きにこれが採用されている。で、「フルレンジの1chパワーアンプ」は、このマルチアンプ接続をより理想的な形で完成させようとするときに使われる。1chずつが別筐体になることで、信号の干渉が減るからだ。

なお、カー用の外部パワーアンプのスタンダードはズバリ、4chタイプだ。これが1台あれば、フロントスピーカーとリアスピーカーの両方を鳴らせる。またはフロントスピーカーとサブウーファーの両方もこれ1台で鳴らし切れる。

対して2chタイプは、音にこだわるときに使われることが多い。2chタイプは高音質モデルが多く、台数を多く使う場合には組み合わせの妙も楽しめる。

さらに多chタイプは、たくさんのスピーカーを効率的に鳴らしたいときに使われる。

今回は以上だ。次回も外部パワーアンプのタイプ違いについての説明を続行する。お読み逃しのなきように。