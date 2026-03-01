手をかざすと自動で開閉！ カーメイト、新型「N-BOX専用コンソールボックス プラスイルミ」が発売

カーメイトから、「N-BOX専用コンソールボックス プラスイルミ」［CX541K］が新発売。価格はオープンで、同社公式オンラインストア税込み価格は2万4800円となっている。

【画像】カーメイト「N-BOX専用コンソールボックス プラスイルミ」

同製品はホンダ『N-BOX』専用に設計されたコンソールボックスで、前モデルの「N-BOX専用コンソールボックス」にイルミネーション機能をプラスしたモデルだ。

青色LEDによるイルミネーション機能を新たに搭載したことと、内部パーツの一部をクリア素材にすることで、アンビエントライトとしての役割も果たす。夜間でもドリンクホルダーやゴミ箱の位置が分かりやすくなる設計となっている。

カーメイト「N-BOX専用コンソールボックス プラスイルミ」

最大容量約4Lの自動開閉式ゴミ箱は、上部に搭載されたセンサーに手を近づけるとフタが自動的に開き、手を離すと自動で閉まる仕組みだ。開口部が広いため、ティッシュなどの紙くずだけでなく菓子箱などやや大きめのゴミも捨てられる。箱型構造によりゴミが溢れるのを防ぎ、製品横から引き出して中身を捨てる方式を採用している。

2つのドリンクホルダーは直径74mmまでのコンビニコーヒーカップや缶、丸型ペットボトル、対角寸法74mmまでの角型ペットボトルに対応する。車用灰皿や芳香剤、空気清浄機なども設置可能だ。ドリンクホルダー間にはスリットがあり、ドリンクを置いていない時はスマートフォンや小物を置けるスペースとして活用できる。

取り付けは工具不要で、センターロアボックスに差し込むだけで完了する。N-BOX専用設計のためシート位置を変更してもコンソールボックスと干渉しない。電源は車両のアクセサリーソケット（12V車専用）から供給する。製品サイズは高さ235mm×幅279mm×奥行き385mm、重量は1720g。

カーメイト「N-BOX専用コンソールボックス プラスイルミ」

適合車種は2023年10月以降のホンダ・N-BOXおよびN-BOXカスタム（型式JF5/JF6）。なお、本製品を装着するとセンターロアボックスや標準装備のコンビニフック（助手席フロント）は使用できなくなる。ホンダ純正フロアカーペットマットおよび無限スポーツマット装着車には取り付け可能だが、その他のマットとの適合は未確認。