収納と電源の使い勝手を向上、2代目『N-BOX/カスタム』に対応の人気の専用LEDコンソールボックスが登場

カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、二代目ホンダ『N-BOX』『N-BOXカスタム』（JF3/JF4）専用LEDコンソールボックスの予約販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。

【画像】2代目『N-BOX』『N-BOXカスタム』専用LEDコンソールボックス

同製品はインパネ下・フロアの中央に設置するコンソールボックス。コンソール下の中央ボックス前に置いて、入力電源コードをシガーソケットに差し込むだけで設置が完了。届いたその日にも工具不要で取り付けられ、快適空間をすぐに実現できる。

運転席側には内部サイズ奥行き18.5cm×幅9cm×高さ5cmの引き出し収納ボックスを備え、車内で散らかりがちな小物などを収納することができる。引き出しを閉じればシートの前後スライドが可能なほか、設置後も純正コンソールポケットはそのまま使用が可能だ。

上面にはドリンクホルダー2つとワイヤレス充電ユニットを装備した縦置き式のスマートフォンスペースを備え、スマホホルダーとドリンクホルダー内部にLED照明を搭載する。上面に配置されたスイッチで電源ONにするとブルーのLEDが点り、車内の雰囲気が一気にアップ、夜のドライブに感動がプラスされる。明るさは3段階に調整でき、位置確認や取り出しもスムーズに行える。

また、スイッチ周りにはPD対応（5V4A20W）Type-Cと、QC対応（5V4.5A22.5W）Type-AのUSBポートを1基ずつ搭載するほか、シガーソケットも装備。2つのUSBポートは夜でも迷わない照明付きの光る差し込み口となっている。

外装には耐久性が高く、長期間の使用でも劣化しにくい高級感のあるPVCレザーを使用。シンプルなデザインで、まるで純正のような多機能収納アイテムにまとまっている。

適合車種はホンダ・N-BOX/N-BOXカスタム（JF3, JF4 2017年9月～2023年9月）のG/L/Lターボ/スロープ/コーディネートスタイルの各グレード（※EXスーパースライドは適合不可）。税込み実売価格は1万3800円前後。なお、スマートフォンスペースからワイヤレス充電ユニットを省いたモデルも販売され、こちらの実売税込み価格は1万1800円前後となっている。