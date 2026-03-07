スッキリデザインで荷物も安定、カーメイトが新型「INNO ルーフバスケット100」発売

カーメイトのルーフキャリアブランド「INNO（イノー）」から、「INNO ルーフバスケット100」が新発売。希望小売価格は税込み6万2000円。

【画像】カーメイト INNO ルーフバスケット100

ルーフバスケット100は組立不要の一体型構造を採用し、開梱後すぐに取り付けが可能だ。接続部がないため滑らかな仕上がりですっきりとした見た目を実現している。SUVはもちろん、ミニバンや軽自動車にも馴染むシンプルなデザインを追求したという。

バスケット形状は高めのあおりを設けることで、走行中に荷物がずれにくく安定して積載できる。格子形状のため、荷物の大きさや積載位置に合わせてネットやベルトの固定位置を柔軟に選べる仕様だ。

デザイン面では、外側に太パイプ、内側に細パイプを採用し、軽量化とアウトドアらしい力強さを両立した。後方の立ち上がりはスクエア形状とラウンド形状どちらの車両にも合う角度に設定。前方に向かって絞り込み形状と、風切り音を抑える標準装備のフェアリング上部にはラウンド形状を採用し、車両との一体感を追求している。フェアリングには耐候性に優れたシルク印刷ロゴを採用し、高級感をプラスした。

本体サイズはH150×W1000×D1400mmで、幅広い車種にマッチする。ベースキャリアへの取り付けは、INNOのスクエアバーとエアロバー（Tスロット取り付け）両方に対応。Tスロット寸法が合う純正クロスバーにも取り付け可能だ。

製品重量は12.3kg、最大積載量は75kg。カラーはブラックのみ。材質はスチールパイプ（ラック）とポリカーボネート（フェアリング）を使用している。2026年夏頃には機能を拡張する専用オプションの追加も予定されている。

