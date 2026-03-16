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スバルWRX、6速MTのみの「AWD クラブスペック エボ」は豪州75台限定…累計販売6万台記念車

スバル WRX AWD クラブスペック エボ
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スバル・オーストラリアは、2026年にオーストラリア市場における『WRX』の累計販売台数が6万台に達することを記念し、限定モデル「WRX AWD クラブスペック エボ」を発売すると発表した。

スバル WRX AWD クラブスペック エボ

WRXは30年以上にわたり、スバルブランドのパフォーマンスの中核を担ってきた。ラリーで培われた技術を起源とし、現在の先進的なシンメトリカルAWDパフォーマンスプラットフォームに至るまで、オーストラリアで最も認知度の高いパフォーマンスカーの一つとなっている。

このマイルストーンを記念して投入される「WRX AWD クラブスペック エボ」は、オーストラリア市場向けに75台のみの厳格な限定生産となる。ベースとなるのは「WRX AWD tS スペックB」で、ドライビングピュアリストのために設計された一連の専用装備を追加している。

愛好家重視のコンセプトに基づき、WRX AWD クラブスペック エボは6速マニュアルトランスミッション専用設定となり、ドライバーとの一体感を重視している。

特別仕様車は印象的なサンライズイエローの専用外装色のみで提供され、このマイルストーンモデルにふさわしい独特の存在感を確保している。

WRX AWD クラブスペック エボは、サンライズイエロー専用外装色、リアドアにクラブスペック エボサイドデカール、19インチマットブラックアルミホイール、ウルトラスエード製レカロスポーツバケットシート(運転席・助手席)にレザールック調アクセント、イエローとブラックのシートトリムにイエローコントラストステッチ、個別の限定車両番号入りクラブスペックエボインテリアバッジ、インストルメントパネル、ドアパネル、センターコンソール全体にイエローコントラストステッチを装備した。

クラブスペック エボという名称は、スバルが愛好家向けに製作してきたWRX特別仕様車の歴史に敬意を表したもので、ブランドの熱心なファンにより集中的で独特なドライビング体験を提供するために作られた車両となる。

スバル WRX AWD クラブスペック エボは、オーストラリア市場向けに個別番号付きで75台限定となる。

《森脇稔》

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