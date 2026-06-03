トヨタ、ルマン24時間で“液体水素”で走る『TR LH2 レーシング・プロトタイプ』デモ走行を初披露へ

TOYOTA RACING（トヨタレーシング）は、第94回ル・マン24時間レースが開催されるフランスのサルト・サーキットで、液体水素を燃料とする『TR LH2 レーシング・プロトタイプ』の初の一般公開デモンストレーション走行を実施する。

【画像】“液体水素”で走る『TR LH2 レーシング・プロトタイプ』

TR LH2 レーシング・プロトタイプは、6月13～14日に開催されるル・マン24時間レースに参戦する『TR010 ハイブリッド』と同一のシャシーをベースに開発されたプロトタイプだ。モータースポーツにおける水素技術の開発をさらに前進させることを目的としている。

デモンストレーション走行は、6月11日12時50分（日本時間19時50分）と6月13日12時45分（日本時間19時45分）の2回実施。全長13.626kmのサルト・サーキットを走行し、水素エンジンならではのサウンドと走りをサーキットを訪れるファンに届ける。

TOYOTA RACING TR LH2 レーシング・プロトタイプ

この取り組みは、トヨタが進めてきた水素技術およびインフラの継続的な開発を後押しするとともに、モータースポーツを通じて水素の可能性を広めるための関係構築にもつながるとしている。

トヨタのモータースポーツにおける水素エンジン開発の歩みは、日本のスーパー耐久シリーズに参戦するROOKIE Racingの『ORC ROOKIE GRカローラ H2 コンセプト』から始まった。同車は2021年から気体水素を燃料として使用し、2023年には液体水素を燃料とするクルマへと進化した。

ラリー競技では、2022年のFIA世界ラリー選手権（WRC）イープル・ラリーで『GRヤリス H2』がデモ走行を実施し、水素エンジンの可能性を初めて示した。さらに2025年のラリー・フィンランドおよびラリー・モンテカルロでは『GRヤリス ラリー2 H2 コンセプト』がデモ走行を行い、取り組みが次のフェーズへ移行していることを印象づけた。

TOYOTA RACING TR LH2 レーシング・プロトタイプ

ル・マンの舞台では、2023年にORC ROOKIE GRカローラ H2 コンセプトがサルト・サーキットでデモ走行を実施するとともに、将来のル・マンにおける水素カテゴリーを見据えたコンセプトカー『GR H2 レーシング・コンセプト』が発表された。2024年のル・マンでは液体水素を燃料とする『GR LH2 レーシング・コンセプト』が展示公開されており、今年のTR LH2 レーシング・プロトタイプによる公開走行はその次なるステップと位置づけられる。

デモンストレーション走行に先立ち、TR LH2 レーシング・プロトタイプは水素技術を紹介する展示エリア「H2ビレッジ」にて展示される。H2ビレッジはル・マン24時間レース期間中の6月10日にオープンし、カーボンニュートラル社会の実現に向けたトヨタの取り組みを関連技術やクルマとともに紹介する。