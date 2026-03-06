ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

＜新連載＞［カーオーディオシステム構築論］「パッシブ・システム」の利点と不利点を詳細解説！

「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・ハイブリッド）。
  「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・ハイブリッド）。
  • 「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・マキシモウルトラ＜2ウェイ＞）。
  • 「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・マキシモウルトラ＜3ウェイ＞）。

カーオーディオを高性能化していこうとするときには、「どんなシステムを組むか」も問題となる。実は、システムの構築法はさまざまある。当連載ではそこのところに着目し、どんな選択肢があるのか、それぞれにはどのような利点があるのか等々を掘り下げようと試みている。

◆基本形は「パッシブ・システム」。その反対のやり方は「アクティブ・システム」！

さて、前回の記事にて説明したとおり、カーオーディオシステムの基本形はズバリ、「パッシブ・システム」だ。

これはつまり、「マルチウェイスピーカー」を鳴らそうとするときに、例えばそれが「2ウェイ」なら、フルレンジの音楽信号を「ツイーター」用の高音と「ミッドウーファー」用の中低音とに分割する作業を、「スピーカー」の手前に置く（パワーアンプの後段に置く）「パッシブクロスオーバーネットワーク（以下、パッシブ）」にて行うというものだ。

なお、パッシブ・システムではないシステム形態のことは「アクティブ・システム」と称されている。細かくはこれにもさまざまなやり方があるのだが、これはすなわち音楽信号の帯域分割を「パワーアンプ」の前段に置く「クロスオーバー」にて行うシステム形態のことを指す。

「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・マキシモウルトラ＜2ウェイ＞）。

◆パッシブ・システムは実行のハードルが低い。コストも少なくて済む！

では、それを踏まえてパッシブ・システムの利点と不利点とを説明していこう。まずは利点から。

利点は1つに集約できる。それは「実行のハードルが低いこと」だ。市販スピーカーには多くの場合パッシブが付属されている。なのでスピーカーと取付用の部材の他に何かを追加購入する必要はない。そしてパワーアンプのch数も少なくて済む。フロントスピーカーを鳴らすのに、左右で1chずつの出力を確保できればOKだ。

対してアクティブ・システムでは、なんらかの「アクティブ・クロスオーバー」が必要となる。そしてパワーアンプのch数も多く必要となる。

例えば「フロント2ウェイスピーカー」を鳴らす場合には、パワーアンプの前段で高音と中低音とに信号が分割されるので、増幅もそれぞれ個別に行われることとなる。なのでパワーアンプのch数は計「4」が必要となる。

「パッシブクロスオーバーネットワーク」が付属された「2ウェイスピーカー」の一例（モレル・マキシモウルトラ＜3ウェイ＞）。

◆パッシブ・システムでは、音をまとめ上げるのが難しい!?

次いではパッシブ・システムの不利点を説明していこう。不利点も1つに集約できる。それは、「サウンドをまとめ上げるのが難しいこと」だ。なぜならば、カーオーディオではツイーターとミッドウーファーとが別々の場所に装着されることとなるが、パッシブ・システムではそのツイーターとミッドウーファーとを“1つのスピーカー”として扱わざるを得ない。

しかし別々の場所に付いているので、近くにあるスピーカーの音が大きく聴こえてしまうのだ。そして、音の到達タイミングも少しズレる。でも“1つのスピーカー”として扱うしかないので、それらの微調整を行いにくい。

対してアクティブ・システムでは、ツイーターとミッドウーファーの個別制御が可能となるので、音量バランスも到達タイミングも修正できる。

今回は以上だ。次回は特別なパッシブ・システムについて説明する。お楽しみに。

《太田祥三》

