ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

ビーウィズがポルシェ『911』向け純正交換型プレミアムスピーカーキット・プラチナボイス「Pt.992/6」を発売

BEWITH Platinum Voice ポルシェ『 911』（992 系）対応モデル「Pt.992/6」※画像は製品イメージを表現したものです。キーは撮影用小物で製品には含まれません。
  • 純正3ウェイフロントスピーカーとの交換装着に対応した純正交換型プレミアムスピーカーキット
  • 「L-88RS」を組み込んだミッドレンジスピーカー部
  • 「L-165RS」を組み込んだウーファー部
  • ミッドレンジスピーカー部用バッフルボード
  • とウーファー部用バッフルボード

ビーウィズは、純正交換型プレミアムスピーカーキット「BEWITH Platinum Voice（プラチナボイス）」シリーズの新製品として、ポルシェ『911』タイプ992対応モデル「Pt.992/6」の販売を開始する。

【画像全6枚】

購入・取り付けは3月6日から全国のフォーカル プラグ&プレイ ストアおよびBEWITH製品取扱販売店より。価格は19万8000円（税込・取付費は別途）。

「Pt.992/6」は、ポルシェ純正オプショナルサウンドシステム（BOSEまたはBurmester）搭載車の純正3ウェイフロントスピーカーとの交換装着に対応した純正交換型プレミアムスピーカーキットだ。カーオーディオ愛好家向けの上級コンポーネント・カースピーカー「Reference AM」シリーズのセパレート3ウェイシステムをベースに、新開発の高精度アルミダイキャスト製バッフルボードを組み合わせたポルシェ専用設計となっている。

原則として車両加工なしでのインストールが可能で、リアリティあふれるBEWITHサウンドを手軽なスピーカー交換だけで楽しむことができる製品だ。装着検証済み車種は、ポルシェ『911』タイプ992、『パナメーラ』タイプ971、『カイエン』タイプPO536、『タイカン』で、オプショナルサウンドシステム非搭載のノーマル車にも装着可能だが、その場合はBEWITH製DSPプロセシングアンプ「PLUG&PLAY 1080」または適切な外部プロセッサー、パワーアンプなどを追加してレベル調整を行うことを推奨している。

システム構成は、25mm口径ドームトゥイーター「L-25R」2個、88mm口径ミッドレンジスピーカー「L-88RS」2個、165mm口径ウーファー「L-165RS」2個の6スピーカーセットだ。これらはすべてAM（アルミ-マグネシウム）振動板を採用した「Reference AM」シリーズのユニットで、色付けのないニュートラルな音色と豊かな情報量が特徴だ。

なお、「Pt.992/6」はフロント3ウェイスピーカーを交換するためのセットで、センタースピーカー、リアスピーカー、サラウンドスピーカー、サブウーファーなどは純正装着品を引き続き使用する。また純正オーディオユニットでの駆動を前提としているため、トゥイーター用フィルターを除くネットワーク類は付属していない。

「Pt.992/6」の主な特徴として、まず定評ある上級スピーカーユニット「Reference AM」による3ウェイシステムを採用している点が挙げられる。発売以来、国内外のカーオーディオ愛好家から高く評価されているAM振動板採用の上級コンポーネント・カースピーカー「Reference AM」シリーズの2.5cmドームトゥイーター「L-25R」、8.8cmミッドレンジ「L-88RS」、16.5cmウーファー「L-165RS」を採用したセパレート3ウェイシステムだ。

次に、高精度アルミダイキャスト製バッフルボードを採用している。ポルシェの純正スピーカーホールにジャストフィットし、音響バランスや長期にわたる耐久性にも考慮した高精度アルミダイキャスト製バッフルボードを本製品のために新規開発した。スピーカーユニットの音圧をしっかり受け止める薄型高剛性設計で、車両との接触面には共振を抑えるとともに装着面を保護する制振インシュレーターがあらかじめ貼り付けられている。外装は他のBEWITHプラチナボイスシリーズと同じく、日本の伝統色「錆利休」をベースとした塗装仕上げだ。

さらに、車両加工なしで簡単・確実に取り付け可能な点も特徴だ。純正スピーカー位置にジャストフィットする専用設計バッフルボード、トゥイーター用ハイパスフィルターなど取り付けに必要な部材を付属し、車両への穴開け加工や配線の引き直しなどは不要だ。本格的なスピーカーのインストールを、より短い作業時間で行うことができる（ただしウーファー用の配線については一部端末処理が必要）。

加えて、インテリアの雰囲気を変えず、愛車の価値を損なわない点も魅力だ。トゥイーター、ミッドレンジスピーカー、ウーファーはすべて純正スピーカーグリル内に収まり、内装材表面への加工も不要だ。インテリアの雰囲気を変えず、大切な愛車の価値を損なわない。

《ヤマブキデザイン》

